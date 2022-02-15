В банке напоминают об обязательствах по кредиту.

Клиент "ПриватБанка" поделился негативным опытом обслуживания в финучреждении, заявив, что сотрудники якобы угрожали прийти к нему домой.

Об этом он написал в отзыве на сайте "Минфин".

Мужчина рассказал, что ранее обслуживался в банке как юридическое, так и физическое лицо. Впоследствии юридический счет он закрыл, а с физическим планировал это сделать позже. Планам помешал коронавирус, от которого, как утверждает он сам, пришлось лечиться три месяца в больнице. Все это время начислялись проценты на задолженность по "универсальной" карте.

Просьба пойти навстречу, добавляет он, была проигнорирована.

"[...] банк хамски ответил, что это моя проблема, и если не оплачу задолженность, банк придет в гости якобы на опись имущества. В результате звонки не прекратились и увидев, что денег и правда нет (т.к. лечение забрало почти 300 тысяч гривен), банк предложил внести хотя бы 2500 гривен, чтобы до конца месяца банк, так сказать, не трогал меня", - рассказал клиент, добавив, что деньги для "Привата" пришлось брать в другом банке.

Он также сообщил, что через неделю получил еще один звонок с вопросом "когда будете платить?".

"На мои просьбы поговорить с менеджером, мне неоднократно отказали аргументируя что тот хам который мне звонит и есть менеджер. В общем полное разочарование в отношении к клиентам и ощущение того что банк просто "закушался", мягко говоря и ни во что не ставит своих клиентов", - резюмировал он.

В ответ представитель "Привата" сообщил, что на период пандемии банк отменил начисление штрафов и пени, а проценты начисляет только для клиентов, не выполняющих обязательства по кредитам.

"Если клиент не вносит обязательный платеж, это считается нарушением обязательств по договору. Дополнительно мы проведем проверку осуществленных вам звонком и по результату вам позвоним", - пообещал сотрудник госбанка.

Вас также могут заинтересовать новости: