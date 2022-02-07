В службе поддержки сказали, что технических сбоев не было.

Клиентка "ПриватБанка"из города Ивано-Франковск заявила, что потеряла деньги из-за некорректной работы терминала самообслуживания.

Об этом она написала в отзыве на сайте "Минфин" 7 февраля.

По ее словам, 4 февраля она внесла в терминал 500-гривневую купюру, после чего тот показал ошибку и проинформировал, что не принимает наличные деньги. Вскоре терминал перестал работать.

"После обращения в отделение банка мне перезвонил оператор, принявший заявку на рассмотрение, но средства не были возвращены, так как пришел ответ о том, что технических сбоев обнаружено не было! Больше до операторов дозвониться не смогла. Очень обидно, что такой крупный банк, а такое халатное отношение к клиентам. Жаль, что так долго ему доверяла. Скоро так начнете терять клиентов!", - возмущенно написала клиентка.

В ответ представитель банка заверил, что этот вопрос уже рассматривают специалисты.

"Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вам сразу сообщат. Спасибо за понимание", - написал сотрудник "Привата".

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