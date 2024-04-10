Есть капли от клещей для собак и котов, и если вы отдадите предпочтение такой форме защиты от паразитов, то нужно знать несколько нюансов.

В разгар весны любители животных сталкиваются с новой проблемой - на псов и котов начинают активно охотиться клещи. Этих мелких паразитов очень легко подцепить - они, например, могут находиться на траве, а потом переползти на шерсть животного. Паразиты способны достаточно долго "путешествовать" по туловищу животных в поисках кровеносных сосудов, к которым они цепляются и потом высасывают кровь.

На первых порах клеща достаточно сложно обнаружить, поскольку он очень мелкий, но спустя некоторое время попка паразита набирается кровью и становится похожей на папиллому. Ключевое - вовремя заметить паразита и достать, чтобы предотвратить угрозу заражения, в частности, болезнью Лайма. Конечно, лучше всего не допустить паразита к телу животного, для этого используют разные средства - капли, таблетки, спреи, а также ошейники.

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Какие есть капли от клещей для котов и собак

Такое средство нужно наносить на холку животного точечно дозатором или же просто использовать пипетку. Плюс капель - они не влияют на работу внутренних органов животного, поскольку имеют только поверхностное действие. Главное - проследить, чтобы животное не слизало жидкость до того, как она впитается в кожу. И еще - в течение двух суток питомца нельзя мыть. Это средство от клещей для собак и котов должно проникнуть в кожу, сконцентрироваться в сальных железах, а потом выделяться на поверхность вместе с жировым секретом.

Есть большой минус капель - их срок действия достаточно ограничен. После того, как обработаете ими животное, нужно засечь месяц. Когда этот срок истечет, процедуру нужно будет повторить.

Вот какое средство от клещей для котов и собак в виде капель популярно в Украине:

Superium Nevertix (для собак);

Elanco (Bayer) Advantix (для псов);

KRKA "Селафорт" (для котов).

Нужно не забывать регулярно обрабатывать животного каплями.

Какие есть таблетки от клещей для собак и котов

Такое средство защиты от паразитов считается очень эффективным - после попадания в кровь действующее вещество может начать работать спустя считанные часы. Большинство производителей делают такие таблетки жевательными, поэтому нет проблем с тем, чтобы скормить их животным.

Положительные стороны таблеток:

животное можно купать;

действуют от 4 недель до 12;

защищают все тело питомца.

Главные минусы такого средства защиты такие - они могут спровоцировать побочные эффекты, например, зуд, понос или рвоту, и таблетки недешевые.

Вот какие препараты в такой форме популярны в Украине:

Boehringer Ingelheim NexGard (для собак);

Zoetis "Симпарика" (для псов);

Superium "Панацея" (для котов).

Стоит отметить, что в некоторых случаях перед началом приема таблеток нужно посоветоваться с ветеринаром.

Как работает спрей от клещей для котов и собак

Такое средство должно начинать действовать мгновенно. Некоторые спреи способны защищать питомца в течение месяца, а есть такие, что работают до недели. Вот несколько серьезных минусов спреев - если их неправильно распылять, могут отравиться и животное, и хозяин.

Какие в Украине популярные спреи от клещей:

Superium "Спрей" (для кошек и собак);

Palladium Extra Safe (для псов и кошек);

Beaphar Spot (для собак).

Нужно быть готовыми к тому, что баллончик со спреем может достаточно быстро закончиться и придется потратиться на новый.

В качестве дополнения к достаточно эффективным средствам защиты можно использовать ошейник от клещей. Он начинает действовать через несколько дней после того, как его надели на животное, и способен защитить от паразитов только небольшую зону туловища - голову и шею. Кроме того, ошейники нельзя носить маленьким животным, беременным или кормящим.

Если все же средства защиты не сработали на 100%, и паразит таки прицепился к питомцу, нужно знать, как вытащить клеща из туловища правильно.

Справиться с этой задачей можно несколькими способами:

при помощи пинцета;

при помощи нитки;

при помощи специального инструмента.

Перед операцией необходимо надеть перчатки и все продезинфицировать спиртом или антисептиком.

Как вытащить клеща у собаки или кота пинцетом

Обратите внимание, что кончики пинцета должны быть тонкими - в таком случае паразит не будет раздавлен.

Вот какая последовательность действий:

клеща нужно аккуратно зажать пинцетом возле основания кожного покрова;

потяните инструмент вверх - движение должно быть плавным и медленным.

Нельзя силой вырывать кровососа или крутить его - так в теле может остаться его часть.

Как достать клеща у собаки или кота ниткой

Обработайте нитку, потом сделайте из нее узел и затяните возле основания кожного покрова так, чтобы у вас оставались два ее конца, которые достаточно удобно держать. Скрутите концы нитки и после этого тяните паразита вверх и при этом качайте в разные стороны, но не скручивайте. Нужно делать легкие движения.

Как вытащить клеща у собаки в домашних условиях специальным инструментом

Есть инструмент, которым можно выкрутить паразита, его называют тик-твистер - он похож на вилку с двумя зубами, которую изогнули.

Вот как пользоваться тик-твистером:

подденьте клеща;

выкручивайте его;

вытащите паразита.

Есть разные тик-твистеры - их размер нужно подбирать в зависимости от величины клеща.

Как вытащить клеща у собаки маслом мы описывать не будем, поскольку, по сведениям медиков, этот способ опасен. Эксперты утверждают, что масло может убить паразита, а он перед уничтожением способен выпустить яд и заразить животное какой-то инфекцией.

Достаточно часто люди сталкиваются с такой проблемой во время извлечения клеща - в теле остается его часть. В таком случае нужно действовать достаточно быстро и осторожно. Конечно же, лучший вариант - обратиться к ветеринару. Но, если сделать это в ближайшее время возможности нет, то можно использовать несколько лайфхаков.

Вот как достать голову клеща из тела собаки или кота

Для такой процедуры можно использовать как пинцет с тонкими кончиками, так и обычную иголку. Подручные средства перед использованием обязательно нужно обработать антисептиком или спиртом и надеть перчатки. Кроме того, можете продезинфицировать и место, в котором осталась часть паразита.

Извлечение головы паразита - как достать клеща в домашних условиях:

после того, как обеззаразите инструменты, работать ими нужно разными способами. Пинцетом необходимо захватить оставшуюся часть паразита и буквально выкручивать ее из тела. Только не меняйте направление движений;

иголкой нужно работать немного иначе - представьте, что удаляете из тела обычную скалку. Важно извлечь все части, которые остались в туловище животного.

Мы разобрались, как вытащить клеща у кота или собаки дома, а теперь стоит выяснить, что же будет, если кровопийца останется в туловище на длительное время. Как оказывается, это чревато серьезными проблемами. Давайте разбираться в теме подробнее.

Что будет, если не вытащить клеща у кошки или собаки

Если вы не достанете паразита, он отпадет сам тогда, когда напьется крови. Но в таком случае грозит другая проблема - если клещ был чем-то инфицирован, он сможет заразить питомца. Поэтому паразитов необходимо как можно быстрее доставать из туловища животных.

Извлеченного паразита советуют не утилизировать, а отвезти в клинику, чтобы его проверили и назначили лечение, если он был переносчиком какой-то болезни.

Теперь понятно, как вытащить клеща у кошки или собаки, и что делать с паразитом после извлечения. Отдельно стоит обратить внимание на симптомы, при которых животное после укуса клеща необходимо отправить к ветеринару.

Что должно насторожить после того, как питомца укусит клещ:

возле места укуса образовался отек;

на туловище появились расчесанные до крови места;

животное начало часто дышать или кашлять;

стала выпадать шерсть;

животное начало много пить.

Еще стоит насторожиться, если питомец начал отказываться от воды или еды.

Ранее УНИАН писал, как понять, есть ли глисты у кота, и как бороться с паразитами.

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