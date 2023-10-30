Опытные ветеринары не советуют лечить кота самостоятельно, поскольку это может ухудшить состояние животного.

Глисты у кота - проблема довольно неприятная для любого владельца животного. Но расстраиваться не стоит. Здесь главное знать, что делать, если у кота глисты.

Для начала давайте разберемся, как узнать, есть ли у кота глисты. Ветеринары предупреждают, что самому определить это бывает очень сложно, поскольку гельминтоз очень похож на другие недомогания у котов. Поэтому, как лечить глисты у кота, лучше всех знают специалисты, которые с точностью могут определить этот недуг и назначить лечение.

Как обнаружить глисты у кота - симптомы

Однако, если вы все же хотите для себя уяснить, как понять, что у кота глисты, то для этого нужно знать некоторые особенности и обращать на них внимание:

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диарея или рвота;

плохое состояние шерсти;

вялость;

кровь в фекалиях;

зуд в анальном отверстии;

увеличение живота;

Как узнать, что у кота глисты, бывает сложно, судя по количеству симптомов. И, если вы заметили один или сразу несколько подобных проявлений, у вас может начаться паника, мол у кота глисты, что делать. Лучшее, что вы можете сделать в этом случае - показать любимца специалисту.

Также не лишним будет узнать, от чего у кота глисты бывают в принципе. В первую очередь они появляются из-за употребления котом сырой рыбы или мяса. А еще откуда у домашнего кота глисты, так это из улицы - зашли вы в квартиру в обуви, а на ней могут быть яйца глистов. Кот непременно понюхает вашу обувь заодно и подцепит глисты.

Правда ли, что глисты у кота передаются людям

Если у домашнего кота есть гельминты, то не заразиться ими у человека практически нет шансов. Это может произойти через контакт с поверхностями, где могут оставаться яйца глистов, или если вы чистите кошачий туалет без перчаток. Опытные владельцы котов отмечают, что тут не поможет избежать заражения даже частое мытье рук.

Нашлись глисты у кота - что делать, как лечить

Котоводы с опытом советуют сначала хорошенько убраться в доме и истребить яйца глистов, а после этого заняться здоровьем любимца.

Имейте ввиду, что лечить этот недуг можно разными препаратами. Таблетки являются самыми популярными, но сам препарат и его дозировку определяет ветеринар.

Обычно владельцы котов крошат таблетку в еду животного или растворяют в воде и заставляют ее выпить. Некоторые даже придумали простой лайфхак - воду с растворенной таблеткой набирают в шприц без иголки и ловким движением руки быстро заливают ее прямо в пасть коту.

А есть еще суспензия - она продается уже в специальном шприце. Вам остается только открыть кошке рот и вылить содержимое.

Также специалист может назначить капли на холку. Заманчивость в простоте способа, но у него есть пара минусов - он может не быть эффективен на 100%, а еще способен испортить коту шерсть в месте нанесения.

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