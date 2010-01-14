БЮТ проглядел голосование на дому? Вы в это верите?

Когда в июле прошлого года и голосами двух крупнейших фракций – Партии регионов и БЮТ – принимался закон их же авторства, который изменял процедуру выборов Президента (№1616), я назвал это рейдерской атакой на демократию. В своем интервью я обстоятельно проанализировал, как эти системные поправки фактически разрушают все основополагающие принципы любого избирательного законодательства, которые складывались и эволюционировали на протяжении последних десяти лет. Это вопрос относительно списков избирателей, формирования избирательных комиссий, обжалования нарушений и судебной защиты в целом, процедуры подведения итогов голосования.

Откровенно говоря, я увлекся технической схемой, по которой в июле изменяли под себя данный закон две политические силы, чьи кандидаты скорее всего станут фаворитами избирательной гонки. Чтобы принять закон 1616, который помогает крупнейшим политическим силам получить огромные преимущества и доминирование в избирательном процессе, были проведены две внеочередных сессии. Но еще тогда я высказал удивление по поводу того, что авторы закона обошли такую сложную проблему, как “голосование на дому”. Они продумали все детали, до малейших нюансов, учли сопутствующие законы (вносились изменения в законы о госреестре, в административный и уголовный кодексы)... Но в статью 77 (в которой речь идет о голосовании на дому) изменения не вносили...

Вы скажете, что авторы недоглядели? В это тяжело поверить. Ведь механизм голосования на дому предусмотренный в законе о парламентских выборах успешно обкатан в двух последних кампаниях. Депутат Руслан Князевич, бывший член ЦИК, как раз и предлагал изложить эту статью в такой редакции, в которой она сформулирована в законе о парламентских выборах. Там расписано, какие нужно предоставить справки, какой должна быть процедура и порядок принятия решений относительно “надомного” голосования. Введено понятие “НСП” – неспособный самостоятельно передвигаться (такой избиратель мог не предоставлять медицинскую справку).

Депутаты, которые азбираются в избирательном законодательстве, – Сергей Подгорный, Юрий Ключковский, Иван Заец, тот же Князевич – пытались и на втором чтении закона 1616 ввести поправку, которая касалась разъяснения того, как следует голосовать на дому. Но поправка Зайца набрала... аж сто голосов, из них – шестьдесят бютовских. Поэтому внедрить механизм голосования на дому с необходимыми документами, четкой процедурой, не удалось. Предлагалось, что лицо, которое имеет право голосовать на дому, должно принести заявление, предоставить справку от врача или подразделения социального обеспечения относительно невозможности самостоятельно передвигаться... Повторюсь: эта норма дважды прошла испытание – на выборах в 2006 и 2007 годах.

Но в законе о выборах Президента, осталась норма времен второго тура 2004 года. Согласно старой норме, любой при желании может проголосовать дома. Единственное формальное требование – он должен подать заявление о невозможности прибыть на избирательный участок. Подать заявление нужно до 20 часов 16 января...

Центральная избирательная комиссия, понимая абсурдность такой нормы, попробовала исправить изъяны законодательства и ввела более жесткие механизмы. 12 декабря ЦИК приняла постановление №475, в шестом разделе которой предусмотрела, что к заявлению должно прилагаться пенсионное удостоверение, справка лечебного заведения и тому подобное. ЦИК, кроме того, обязал членов участковых комиссии прийти на место будущего голосования и проверить, способен ли человек передвигаться. Еще одна новация: если человек позвонил по телефону в участковую избирательную комиссию, то член УВК должен прибыть к нему домой и взять письменное заявление, написанное заявителем собственноручно.

Однако бютовец Андрей Портнов обжаловал это постановление ЦИК в суде. И суд изъял из постановления положение относительно перечня необходимых документов, которые удостоверяют, что избиратель не может появиться на избирательном участке. ЦИК выполнил решение суда...

А сегодня БЮТ кричит о том, что готовятся массовые фальсификации...

Чего шуметь? Ситуация на сто процентов создана законом, и ответственность лежит на тех, кто его принимал.

Но даже если бы закон был изменен, реализовать его за несколько дней было бы сложно. Требовать от людей в такую погоду ехать в райцентр за справками было бы просто издевательством.

И все это потому, что в июле депутаты якобы недоглядели за статьей 77 избирательного закона.

Если исходить из опыта прошлых парламентских выборов, то на дому у нас голосуют немного более миллиона избирателей, то есть 4,5–5%. Но раздел этих голосов неравномерен – это преимущественно сельская местность, отдаленные районы, где малые села и сложная демографическая ситуация (люди преклонных лет).

...Возможно, Юлии Владимировне что-то тревожное подсказала социология? И нагнетается ситуация – как в 2004 году, мол, будут массовые фальсификации. А проблема голосования на дому создана только для того, чтобы получить возможность обжаловать результаты?

Но обжаловать их будет невозможно, потому что все делается по закону. По тому самому закону, который принимала фракция БЮТ.

Александр Барабаш, эксперт по избирательному праву