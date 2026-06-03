Мадьяр снял вето на возмещение странам ЕС стоимости оружия для Украины, – Politico

Европейский фонд мира – это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40 % стоимости вооружения, которое они поставляют в Украину из собственных запасов.

Усилия нового венгерского правительства, направленные на потепление отношений с Брюсселем, могут открыть путь к получению миллиардов евро в виде возмещения расходов на военную помощь Украине, сообщает Politico.

Издание сообщило, что Кабинет министров Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром отменил вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они отправляют в Киев, положив конец двухлетней блокаде, вызванной предыдущим правительством Виктора Орбана.

Чиновник, присутствовавший в зале в тот момент, рассказал изданию, что об изменении политики в понедельник, 1 июня, сообщил посол Венгрии в Комитете по политическим вопросам и безопасности – органе Совета, контролирующем политику безопасности и обороны. В статье добавляется, что это решение подтвердили еще пять дипломатов ЕС.

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Поясняется, что Европейский фонд мира – это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40% стоимости вооружения, которое они отправляют в Украину из своих собственных запасов.

Поскольку решения относительно Европейского фонда мира принимаются на основе единодушия среди государств-членов, Венгрия смогла заблокировать этот механизм в рамках процесса принятия решений в сфере внешней политики ЕС.

По данным издания, это привело к накоплению задолженности по возмещению в размере более 40 млрд евро, что возмутило крупных стран-доноров, таких как Германия и Нидерланды.

Кроме того, Евросоюзу пришлось искать обходные пути, чтобы обеспечить продолжение поставок жизненно важных оружия и боеприпасов в Украину в период максимальной угрозы со стороны российских войск.

Издание предполагает, что изменение позиции является частью более широких усилий Мадьяра, направленных на восстановление отношений с ЕС, НАТО и Украиной.

Отмечается, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все больше приближал внешнюю политику Венгрии к позиции России, чем вызвал гнев соседей и ухудшил отношения с партнерами по ЕС из-за постоянных препятствий в отношении Украины. Он также вступал в конфликты с ЕС из-за проблем, связанных с верховенством права и коррупцией.

Примечательно, что в пятницу Венгрия достигла соглашения с Европейской комиссией о разблокировании 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС в ближайшие месяцы.

Кроме того, Венгрия начинает переговоры с Украиной о правах этнического венгерского меньшинства в этой стране и прекратила сопротивляться предоставлению Киеву кредита от ЕС в размере 90 млрд евро. Страна также дала понять, что откажется от своей длительной оппозиции стремлению Украины к членству в ЕС.

"Отмена вето на ЕПФ станет позитивным подкреплением для тех государств-членов, которые оказали наибольшую поддержку Украине. Теперь они наконец получат определенную компенсацию, что также сделает распределение нагрузки более равномерным", – сказал дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Теперь, когда вето отменено, странам придется определиться с новыми критериями использования средств, в частности решить, следует ли возвращать возмещение в национальные бюджеты или направлять их на дополнительную поддержку Украины.

Издание добавляет, что им также предстоит решить, сохранять ли нынешнюю ставку возмещения – около 40% от стоимости вооружения – и как рефинансировать Европейский оборонный фонд (EPF).

Ожидается, что эти вопросы, касающиеся ЕПФ, будут обсуждаться на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая состоится на следующей неделе на Кипре.

"Киев также заинтересован в том, чтобы эти средства были использованы на приобретение дополнительного оружия", – говорится в статье.

Украина и Венгрия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, Украине было передано предложение из 11 пунктов, касающееся языка и культурных вопросов. Мадьяр подчеркнул, что его стране важно иметь гарантии в отношении 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, в культурной деятельности, в государственном управлении. Он считает, что в этом нет ничего особенного как в Европе, так и во всем мире. Новый премьер Венгрии добавил, что уже было завершено несколько раундов обсуждений, и Венгрия поддерживает с украинскими партнерами связи по техническим вопросам.

Также мы писали, что четыре дипломата рассказали, что Венгрия дала понять, что не будет препятствовать заявке Украины на членство в Евросоюзе. Один из дипломатов поделился, что послы ЕС окончательно сформулируют свою позицию относительно открытия первого кластера для Украины и Молдовы до конца этой недели. Это произойдет после того, как Украина представит свои планы внутренних реформ, а также решит вопросы, касающиеся национальных меньшинств. По словам собеседников издания, открытие первого переговорного кластера предварительно запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня.

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