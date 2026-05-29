Мадьяр надеется, что Украина изменит законодательство о венгерском языке

Венгрия рассчитывает, что Украина согласится с пунктами предложения, касающимися языка и культурных вопросов венгерского национального меньшинства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, от чего зависит возможность проведения его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мадьяр сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

"Мы уже ведем переговоры с нашими украинскими партнерами. Для нас самое важное – это то, что нам нужны гарантии в отношении 100 тысяч венгров, проживающих в Украине, что они смогут использовать свой родной язык в школе, в культурной деятельности, в государственном управлении", – подчеркнул Мадьяр.

Венгерский премьер добавил, что Украине было передано предложение из 11 пунктов по языковым и культурным вопросам.

"Мы хотели бы, чтобы украинские партнеры согласились с ними. В этом нет ничего особенного как в Европе, так и во всем мире. Это право человека, независимо от того, где вы живете. Если вы живете в поселении или в городе, где ваш язык доминирующий, вы должны иметь возможность использовать свой язык", – пояснил Мадяр.

Он добавил, что это касается как учеников начальной школы, так и мэра города.

По его словам, уже было завершено несколько раундов обсуждений, и Венгрия поддерживает с украинскими партнерами связи по техническим вопросам.

"Я надеюсь, что нам удастся решить эти 11 пунктов, и они (украинцы – ред.) смогут внести необходимые изменения в свое законодательство", – подчеркнул Мадьяр.

Также премьер Венгрии добавил, что министры иностранных дел обеих стран должны провести встречу.

"Я могу подтвердить, что я был бы очень рад после этих технических встреч встретиться с президентом Украины где-нибудь в венгроязычных районах Украины и по-настоящему открыть новую главу в отношениях между Венгрией и Украиной", – заявил Мадьяр.

Кроме того, он признал, что между странами существуют определенные разногласия.

Как сообщал УНИАН, в мае Венгрия и Украина начали технические переговоры по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Речь идет о языковых, образовательных и культурных правах общины.

Мадьяр заявил, что может встретиться с Зеленским в Берегово Закарпатской области после завершения украинско-венгерских консультаций.

Также Мадьяр заявлял, что Венгрия даст согласие на открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз после того, как будут урегулированы вопросы, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье.

