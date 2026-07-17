От Измира до Антальи: названы лучшие морские круизы в Турции

Морской круиз – обязательная составляющая любого отпуска в Турции.

В Турции все большую популярность приобретает концепция отдыха Blue Mind ("Голубой разум"), позволяющая восстановить внутреннее равновесие благодаря единению с природой.

Вместо интенсивных оздоровительных программ особую ценность приобретают аутентичные впечатления на воде и у воды: морские прогулки, утренние купания, неспешные прогулки по побережью или путешествия на яхте. Научные исследования подтверждают, что даже кратковременное пребывание рядом с водой способствует снижению уровня стресса, улучшению настроения и концентрации внимания.

Обладая тысячами километров побережья Эгейского и Средиземного морей, Турция является одним из лучших направлений для знакомства с концепцией Blue Mind благодаря легендарному Голубому круизу (Blue Voyage). Здесь жизнь замедляется до естественного ритма моря: яхта скользит между уединенными бухтами, останавливается в бирюзовых заливах, а каждый день дарит возможность восстановить гармонию с природой.

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Подробнее о самых живописных маршрутах "Голубого круиза" вдоль турецкого побережья УНИАН.Туризм рассказали в Агентстве по развитию и продвижению туризма Турции.

Там, где рождается эгейский бриз: Чешме и Алачаты

Путешествие по западному побережью Турции начинается в Измире и пролегает с севера на юг, открывая новые природные ландшафты и культурные впечатления на каждой остановке. Освежающий эгейский бриз, живописные приморские городки и кристально чистые заливы создают идеальные условия для начала морского путешествия.

Измир, который часто называют жемчужиной Эгейского побережья, известен не только великолепными маршрутами для яхтинга, но и оливковыми и винными дорогами, богатой гастрономической культурой и ресторанами, отмеченными гидом MICHELIN. Особое место среди курортов региона занимает Чешме, где можно пришвартоваться в живописных бухтах Илиджа, Аяйорги, Пирланта, Боялик или у острова Эшек. Неподалеку находится Алачаты – один из самых известных мировых центров виндсерфинга.

Рекомендуется посетить: городок Урла, где рестораны, рекомендованные MICHELIN, предлагают концепцию "farm-to-table", сочетая органические продукты, свежие морепродукты, традиционные эгейские травы и местные вина.

Родина "Голубого круиза": Бодрум

Следующей знаковой остановкой маршрута является Бодрум – место зарождения традиции "Голубого круиза" в Турции. Курорт сочетает в себе роскошные отели, пляжи с безупречной инфраструктурой, рестораны, рекомендованные MICHELIN, и одни из лучших маршрутов для морских путешествий по Эгейскому морю.

На борту традиционной турецкой гулеты путешественники могут открывать для себя бирюзовые бухты Гюмюшлюка, Битеза, Ялыкаваку, Гельтюркбюкю и острова Орак, наслаждаясь плаванием, снорклингом и знакомством с богатым подводным миром. Путешествие продолжается до залива Гекова, где скрываются живописные бухта Маден, Английская гавань, Кроличьи остров и Акьяка.

Рекомендуется посетить: Бодрумский замок с Музеем подводной археологии, руины мавзолея в Галикарнасе – одного из семи чудес античного мира, а также рестораны, специализирующиеся на эгейской кухне из свежих морепродуктов и блюд на основе оливкового масла.

Среди миндальных рощ и античных городов: от Датчи до Мармариса

Полуостров Датча, окруженный древними оливковыми и миндальными рощами, очаровывает традиционной архитектурой, узкими мощеными улочками и нетронутым побережьем. Во время морского путешествия открываются уединенные бухты Паламутибюкю, Хайитбюкю и Аквариум-Кою, идеально подходящие для плавания, сноркелинга и дайвинга.

Далее маршрут пролегает к Мармарису, где бухты Кумлубюк, Серче-Лимани, остров Седир и Бьордюбет предлагают гармоничное сочетание природной красоты, спокойствия и активного отдыха.

Рекомендуется посетить: античный город Книдос с храмом Афродиты и театром с панорамным видом на море, а также исторический замок Мармариса, где расположен музей, посвященный морской истории и археологическому наследию региона.

Жемчужины Эгейского побережья: Геджек и Фетхие

Ни один "Голубой круиз" по побережью провинции Мугла не будет полным без путешествия по заливу Фетхие. Его сердцем является Геджек – один из самых престижных яхтенных центров Турции.

Отсюда открываются маршруты к острову Геджек, островам Яссиджа, бухте Бедри Рахми, острову Терсане и бухте Бойнузбюкю. Особый интерес вызывают затопленные руины "Купален Клеопатры", создающие уникальные условия для плавания и сноркелинга.

Продолжая маршрут в сторону Фетхие, путешественники открывают для себя бухту Катранджи, всемирно известную лагуну Олюдениз и уединенную бухту Кабак.

Рекомендуется посетить: городок Дальян, античный город Каунос со знаменитыми скальными гробницами и пляж Изтузу – одно из важнейших мест гнездования морских черепах карета-карета (Caretta caretta) в Средиземноморье. В Фетхие также стоит совершить полет на параплане над лагуной Олюдениз.

Бирюзовый финал: Каш и Кекова

Идеальным завершением "Голубого круиза" становится Анталия – сердце Турецкой Ривьеры, где бирюзовые воды Средиземного моря сочетаются с величественными природными ландшафтами и богатым историческим наследием.

Один из самых популярных маршрутов проходит между Кашем и Кековой через бухты Лиманагзы, остров Гюверджин, Аперлай, бухту Терсане, Учагиз и Калекёй. Плавание в кристально чистой воде, знакомство с богатым подводным миром и историческими достопримечательностями делают этот маршрут поистине незабываемым.

Каш по праву входит в число ведущих мировых направлений для дайвинга, а в Кекове можно совершить морскую прогулку на каяках над знаменитым Затонувшим городом, открывая для себя уникальное археологическое наследие региона.

Рекомендуется посетить: античный театр Аспендоса, археологические памятники Патары, многочисленные пляжи, отмеченные "Голубым флагом", а также живописные участки Ликийской тропы. Завершить путешествие стоит знакомством со средиземноморской кухней региона, которая отличается свежими морепродуктами, сезонными продуктами и богатством местных гастрономических традиций.

Отдых в Турции 2026

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, воспользовавшись транспортным хаосом в Европе из-за новой системы въезда в ЕС, Турция пытается привлечь туристов меньшими очередями и быстрым доступом от аэропортов до курортов.

Также путешественникам рассказали о семи малоизвестных жемчужинах Турции для спокойного отдыха, которые стоит посетить в этом году.

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