Венгрия больше не будет блокировать заявку Украины на членство в ЕС, - Politico

Новое правительство Венгрии готово снять вето после встречи между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих в Украине.

Венгрия дала понять, что не будет препятствовать заявке Украины на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Один из дипломатов поделился, что послы ЕС окончательно сформулируют свою позицию по вопросу об открытии первого кластера для Украины и Молдовы к концу этой недели после того, как Украина представит свои планы внутренних реформ, а также решит вопрос о нацменьшинствах. По словам собеседников издания, открытие первого переговорного кластера предварительно запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня.

Венгерский чиновник отметил, что по поводу открытия переговорых кластеров для Украины пока никакого решения принято не было.

"Переговоры продолжаются. Никакого соглашения достигнуто не было", - рассказал он.

Один из дипломатов сообщил журналистам, что в ходе встречи 1 июня украинская сторона заверила европейских партнеров в том, что она может скоро решить большинство вопросов, изложенных в 11-пунктном плане, первоначально подготовленном при правительстве экс-премьера Венгрии Виктора Орбана. Не все требования Венгрии могут быть удовлетворены немедленно, но дипломат добавил, что одобрение Будапешта не зависит от принятия нового законодательства в Украине.

Собеседники издания рассказали, что новое правительство Венгрии готово снять вето после встречи между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих в Украине.

Один из источников отметил, что переговоры о членстве Украины в ЕС активизировались после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетил Брюссель и встретился с высшими должностными лицами Евросоюза, чтобы обсудить, как разблокировать 16,4 млрд евро замороженных средств ЕС.

В издании напомнили, что открытие переговорных кластеров требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС. Любая страна может заблокировать процесс на любом этапе, выступив против.

Мадьяр готов встретиться с Зеленским

Как пишет Le Monde, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы открыть новую главу в отношениях между странами.

Мадьяр уточнил, что встреча состоится на следующей неделе, если технические переговоры о правах венгерского меньшинства в Украине завершатся на этой неделе. Он выразил оптимизм относительно этого вопроса.

ЕС обсуждает возможность лишать новые страны-члены права вето

Ранее The Guardian писало, что Еврокомиссия и страны-члены рассматривают механизм, по которому новые участники ЕС в течение первых лет не будут иметь автоматического права блокировать решения в сферах внешней политики, санкций или налогов.

Дипломаты в Брюсселе называют такой механизм "креативным подходом" к расширению ЕС, который должен позволить избежать паралича работы Союза после возможного вступления новых стран. В то же время сами европейские чиновники признают, что юридически эта модель сложна и может вызвать дискуссии о равенстве членства.

