В Венгрии выдвинули условие для встречи Мадяра с Зеленским

В Будапеште готовы к встрече лидеров Украины и Венгрии только при одном условии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским только при условии, что будет достигнут прогресс в вопросе закарпатских венгров. Об этом заявили пресс-секретари венгерского лидера, пишет Telex.

По их словам, возможность личной встречи между Мадяром и Зеленским существует только в том случае, если Киев выполнит требования Будапешта по урегулированию ситуации венгерского меньшинства в Украине.

"По этому вопросу ведутся технические переговоры, и возможность встречи на высшем уровне откроется, если в этих переговорах будет достигнут прогресс", – говорится в сообщении.

Отношения Украины с Венгрией

Как сообщал УНИАН, новое правительство Венгрии начало диалог с Украиной по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Речь идет о языковых, образовательных и культурных правах общины. По словам премьера Венгрии Мадяра, стороны уже приступили к техническому этапу консультаций, цель которых – как можно быстрее найти решение в этом вопросе.

Ранее Мадяр анонсировал встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье. Он заверил, что создание правительства партии "Тиса" открывает новые возможности в отношениях между Украиной и Венгрией. Также премьер-министр сообщил, что Венгрия даст согласие на открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз после того, как будут урегулированы вопросы, касающиеся венгерского меньшинства.

