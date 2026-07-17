Хит №1 1996 года спустя 30 лет снова покоряет слушателей: две легенды дали ему новую жизнь

Песню "Time Marches On" исполнили на Grand Ole Opry, а ее фрагмент недавно стал вирусным в TikTok.

Культовый кантри-хит "Time Marches On", который в 1996 году три недели подряд занимал первое место в чарте Billboard, получил новое звучание спустя десятилетия. Легенды жанра Джейми Джонсон и Трейси Лоуренс исполнили дуэт на сцене знаменитой площадки Grand Ole Opry, пишет журнал Parade.

Как сообщается, выступление состоялось во время 51-го дня рождения Джонсона 14 июля и стало частью масштабного празднования 100-летия Grand Ole Opry. На сцену также вышли другие известные артисты, среди которых Билл Андерсон, ERNEST, Рэнди Хаузер, Ли Брайс и другие исполнители.

Особое внимание зрителей привлекло исполнение хита Лоуренса "Time Marches On".

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Песня "Time Marches On" - что важно знать

Песня рассказывает историю обычной семьи, показывая, как меняется жизнь людей с течением времени. В композиции также звучат отсылки к легендарным песням вроде "Kaw-Liga" Хэнка Уильямса и "Like a Rolling Stone" Боба Дилана.

Интерес к треку неожиданно вырос спустя почти 30 лет после выхода благодаря TikTok. Вирусной стала строчка "Smokes a lot of dope", которую пользователи начали использовать в юмористических роликах. Во время выступления на Grand Ole Opry Джонсон и Лоуренс решили обыграть этот момент и исполнили популярную в соцсетях измененную версию строки.

Песня "Time Marches On" вышла 18 марта 1996 года и стала главным хитом в карьере Трейси Лоуренса. Композиция возглавила чарт Billboard Hot Country Singles & Tracks и оставалась на первой позиции три недели подряд.

Сам Лоуренс ранее признавался, что решился выпустить песню именно из-за ее смелости. По его словам, необычный текст мог либо сделать композицию огромным успехом, либо привести к провалу, однако в итоге трек сразу получил мощную реакцию слушателей и стал одной из самых узнаваемых работ артиста.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая 20-минутная рок-эпопея 1971 года остается классикой спустя полвека.

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