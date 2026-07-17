Ветераны и военные призвали расследовать, как журналист Николов получил отсрочку благодаря бывшему полицейскому, присвоившему 13 млн

Ветераны и военные из движения "Честная мобилизация" призвали ГБР и Национальную полицию расследовать уклонение от мобилизации редактора проекта "Наши деньги" Юрия Николова с помощью бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. В настоящее время Рыбянский является обвиняемым по делу о присвоении более 13 млн грн, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Об этом говорится в заявлении движения.
"Мы видим несправедливость в том, что коррупционер-полицейский понесет наказание, а его друг "антикоррупционер", который за деньги организовал себе отсрочку, – нет. Поэтому движение "Честная мобилизация" призывает ГБР и Нацполицию расследовать уклонение от мобилизации редактора проекта "Наши деньги" Юрия Николова. Мы убеждены, что патрульные полицейские, которых Рыбянский угрозами заставил освободить журналиста из ТЦК, с удовольствием дадут показания против своего бывшего шефа", – заявили в "Честной мобилизации".
Как отметили представители движения, Николов уклонялся от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль, но Рыбянский заставил правоохранителей освободить журналиста из ТЦК.
"Николов находился в розыске и скрывался от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль и не доставил в ТЦК, откуда антикоррупционер успел позвонить Рыбянскому. А тот, в свою очередь, заставил патрульных отпустить журналиста под угрозой увольнения. Затем Рыбянский помог Николову через "друзей в ТЦК" оформить отсрочку в связи с "уходом за больным родственником". Но почему-то это не мешает Николову надолго уезжать из Киева в "командировку", – отметили в "Честной мобилизации".
По словам представителей движения, в настоящее время дело Рыбянского о присвоении вещественных доказательств передано в суд.
"ГБР совместно с Нацполицией завершило расследование и направило в суд дело бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. Он присвоил деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств – более 13 млн грн. Вместо того чтобы передать их в банк, как того требует закон, он оставил средства себе и скрылся с ними в лесу, где его и нашли. Помимо денег у него изъяли оружие, боевые патроны и кокаин. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но буквально накануне этого Рыбянский успел отличиться ещё одним преступлением, которое осталось незамеченным правоохранителями. Будучи еще начальником следственного подразделения, он спас от мобилизации своего друга, журналиста Юрия Николова", – сообщили в "Честной мобилизации".
Как сообщалось ранее, движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонистов", где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии с помощью различных схем.