Ветераны и военные призвали расследовать, как журналист Николов получил отсрочку благодаря бывшему полицейскому, присвоившему 13 млн

Ветераны и военные из движения "Честная мобилизация" призвали ГБР и Национальную полицию расследовать уклонение от мобилизации редактора проекта "Наши деньги" Юрия Николова с помощью бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. В настоящее время Рыбянский является обвиняемым по делу о присвоении более 13 млн грн, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. Об этом говорится в заявлении движения.

"Мы видим несправедливость в том, что коррупционер-полицейский понесет наказание, а его друг "антикоррупционер", который за деньги организовал себе отсрочку, – нет. Поэтому движение "Честная мобилизация" призывает ГБР и Нацполицию расследовать уклонение от мобилизации редактора проекта "Наши деньги" Юрия Николова. Мы убеждены, что патрульные полицейские, которых Рыбянский угрозами заставил освободить журналиста из ТЦК, с удовольствием дадут показания против своего бывшего шефа", – заявили в "Честной мобилизации".

Как отметили представители движения, Николов уклонялся от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль, но Рыбянский заставил правоохранителей освободить журналиста из ТЦК.

Видео дня

"Николов находился в розыске и скрывался от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль и не доставил в ТЦК, откуда антикоррупционер успел позвонить Рыбянскому. А тот, в свою очередь, заставил патрульных отпустить журналиста под угрозой увольнения. Затем Рыбянский помог Николову через "друзей в ТЦК" оформить отсрочку в связи с "уходом за больным родственником". Но почему-то это не мешает Николову надолго уезжать из Киева в "командировку", – отметили в "Честной мобилизации".

По словам представителей движения, в настоящее время дело Рыбянского о присвоении вещественных доказательств передано в суд.

"ГБР совместно с Нацполицией завершило расследование и направило в суд дело бывшего руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. Он присвоил деньги, изъятые в качестве вещественных доказательств – более 13 млн грн. Вместо того чтобы передать их в банк, как того требует закон, он оставил средства себе и скрылся с ними в лесу, где его и нашли. Помимо денег у него изъяли оружие, боевые патроны и кокаин. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но буквально накануне этого Рыбянский успел отличиться ещё одним преступлением, которое осталось незамеченным правоохранителями. Будучи еще начальником следственного подразделения, он спас от мобилизации своего друга, журналиста Юрия Николова", – сообщили в "Честной мобилизации".

Как сообщалось ранее, движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонистов", где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии с помощью различных схем.

Вас также могут заинтересовать новости: