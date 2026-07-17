Нацбанк ослабил курс гривни к доллару: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,06 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, таким образом национальная валюта выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,66/44,68 грн/долл., а к евро – 51,05/51,07 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 июля снизился на 10 копеек и составил 44,89 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,40 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составил 51,54 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,89 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек и составил 44,85 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 20 копеек и составил 51,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: