Из-за топливного кризиса в РФ массово выставляют на продажу АЗС

В июле объемы переработки сырья на российских НПЗ упали до самого низкого уровня с 2005 года.

В России из-за топливного кризиса, охватившего почти все регионы страны и вызвавшего многочасовые очереди за бензином, где уже начали умирать люди, началась распродажа автозаправочных станций.

Как пишет The Moscow Times, за последний месяц на маркетплейсах, сайтах объявлений о продаже коммерческой недвижимости и корпоративных порталах компаний появилось более 150 объявлений о продаже АЗС.

Из-за резкого падения рентабельности, вызванного дефицитом и высокими биржевыми ценами на бензин и дизельное топливо, заправки продают как частные сети, так и крупные нефтяные компании по всей России – от приграничных регионов до Поволжья и Сибири. Стоимость объектов, по данным издания, колеблется от 1 до 150 млн рублей.

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Например, в Уфе продается сеть из 13 автозаправочных станций (бензин, дизель и газ) за 350 млн рублей. "Газпром" выставил на продажу "непрофильные активы" в виде АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Цены варьируются от 940 тыс. до 13,4 млн рублей.

На сайте "Лукойла" также выставлены на продажу АЗС в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. Кроме того, на "Авито" продается автозаправочная станция компании в Иваново за 51,5 млн рублей.

По словам источника в отрасли, частные сети АЗС "безусловно, испытывают серьезные проблемы", поскольку нефтяные компании поставляют им топливо "по остаточному принципу".

"В некоторых регионах этих объемов топлива просто нет или же оно есть, но по настолько высоким ценам, что не может конкурировать на рынке", – отметил источник.

По его словам, частные АЗС, которые в ряде регионов уже закрылись из-за отсутствия топлива, стоят перед непростым выбором: продать бизнес или приостановить работу до стабилизации ситуации.

Бензиновый кризис, вызванный ударами украинских беспилотников по российским НПЗ, может затянуться надолго. В начале июля собеседник "Коммерсанта" в нефтяной отрасли заявил, что в ближайший месяц нарастить загрузку поврежденных российских НПЗ, скорее всего, не удастся. По его словам, в июле объемы переработки нефти в лучшем случае останутся на уровне июня, и только при условии, что новых атак на нефтеперерабатывающие заводы не будет.

Как подсчитала EA Analytics, в июле объемы переработки сырья на российских НПЗ упали до самого низкого уровня с 2005 года. Так, на второй неделе месяца производство бензина сократилось на 35% – до 75–80 тыс. тонн в сутки, тогда как обычный летний уровень внутреннего потребления составляет 115–120 тыс. тонн. Это уже привело к срыву государственных закупок горюче-смазочных материалов для медицинских учреждений, коммунальных предприятий и экстренных служб.

По состоянию на начало 2026 года в России насчитывалось 27,7 тыс. действующих автозаправочных станций, из которых около 19,8 тыс. – независимые АЗС.

Дефицит топлива в России – последние новости

В некоторых российских регионах сотрудников поощряют переходить на удаленную работу на фоне топливного кризиса. Почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива, причиной чего являются удары Украины по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ.

В разных регионах России всё чаще возникают конфликты на автозаправочных станциях. Из-за дефицита топлива, который усилился после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, водители вынуждены часами стоять в очередях за бензином.

Правительство России подготовило законодательную базу, которая позволит импортировать дизельное топливо вслед за бензином, который уже закупается в Беларуси, Казахстане и Индии. Вероятным поставщиком дизельного топлива в Россию станет Индия.

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