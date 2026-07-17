Новая эра роскоши: представлен электрический кроссовер Range Rover Sport Electric (фото)

Электрификация модельного ряда Range Rover осуществляется на основе единой технической платформы.

Британская компания Land Rover представила полностью электрическую версию кроссовера Range Rover Sport. Об этом автопроизводитель сообщил на своем сайте.

Предварительная презентация Range Rover Sport Electric состоялась в рамках Goodwood Festival of Speed 2026 в Великобритании. Во время мероприятия прототип проехал по трассе автодрома Goodwood Motor Circuit, преодолев ряд специально подготовленных препятствий.

По словам производителя, Range Rover Sport Electric откроет "новую эру спортивной роскоши".

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Электрический привод позволит совместить традиционную для Range Rover изысканность с мгновенным ускорением электродвигателей. Более подробную информацию о Range Rover Sport Electric компания обнародует позднее в этом году.

Известно, что Range Rover Sport Electric основан на модульной продольной архитектуре (MLA). С самого начала она разрабатывалась как универсальная платформа, совместимая как с традиционными силовыми установками, так и с полностью электрическими силовыми агрегатами.

Предполагается, что электрокроссовер получит двухмоторный полный привод и мощность около 540 к.с. Энергия будет поступать от большого аккумуляторного блока емкостью 118,5 кВт⋅ч.

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Ранее журналисты GOBankingRates обратились к автомобильным экспертам с просьбой назвать премиальные модели, от покупки которых лучше отказаться, чтобы избежать разочарования после приобретения.

Специалисты отметили, что автомобили Land Rover не только стоят дорого, но и требуют значительных затрат на обслуживание. Кроме того, они нередко страдают от различных технических неисправностей.

Владелец мастерской German Car Depot в Голливуде Алан Гельфанд назвал Range Rover Sport особенно проблемным автомобилем, который "заслужил свое место среди самых сложных для ремонта моделей".

В свою очередь, автоэксперт с платформы JustAnswer Крис Пайл отметил, что ремонт неисправностей автомобиля обходится "в тысячи, а не сотни долларов".

Альтернативой Range Rover могут стать бюджетные модели из Китая. Среди них – GWM Haval Jolion и Chery Tiggo 7. Их качество также вызывает вопросы, но они стоят значительно дешевле британского автомобиля.

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