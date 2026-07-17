В ДТЭК рассказали, как повысить устойчивость энергосистемы

Устойчивость украинской энергосистемы зависит от развития распределенной генерации, систем накопления энергии, цифровых сетей и современных технологий управления.

Об этом в своей колонке заявил директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.

Он рассказал, что полномасштабная война показала: традиционная модель энергосистемы, построенная вокруг крупных централизованных объектов, больше не соответствует современным вызовам.

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"Эта модель больше не работает в реалиях современного мира. Ответ Украины заключается не просто в восстановлении разрушенного. Он заключается в создании энергетической системы другого типа – децентрализованной, цифровой и значительно более устойчивой", – подчеркнул Гелюх.

Он отметил, что распределенная генерация, системы хранения энергии и "умные" сети делают энергетические системы более устойчивыми.

Также Гелюх добавил, что в условиях обстрелов важно уметь быстро восстанавливаться и обеспечивать освещение в домах.

"Технологии делают это возможным. Цифровое управление сетями, автоматизация и искусственный интеллект помогают операторам быстрее выявлять неисправности, эффективнее восстанавливать электроснабжение и информировать потребителей во время отключений", – пояснил он.

В то же время Гелюх подчеркнул, что эти инструменты не заменяют людей, но они помогают квалифицированным командам действовать эффективнее, когда на счету каждая минута.

Ранее консультативный совет ДТЭК представил "Белую книгу" с рекомендациями по восстановлению и модернизации украинской энергетики, усилению роли частного сектора и привлечению инвестиций в отрасль.

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