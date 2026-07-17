VARUS приобретёт известную сеть магазинов совладельца АТБ: подробности сделки

Сеть супермаркетов VARUS приобретет сеть магазинов "Коло", принадлежащую совладельцу АТБ Геннадию Буткевичу. Соответствующее разрешение уже выдано Антимонопольным комитетом Украины.
"Отобрано разрешение ООО "Омега" на приобретение контроля над ООО "Аритейл", – говорится на сайте АМКУ.
ООО "Омега" представляет сеть VARUS, ООО "Аритейл" – развивает сеть магазинов "Коло".
Отмечается, что сделка станет одной из крупнейших на рынке ритейла в 2026 году. Объединение позволит компаниям укрепить свои позиции в сегменте convenience retail (магазины рядом с домом с необходимым ассортиментом товаров повседневного спроса и быстрыми покупками). Такой формат магазинов рядом с домом является одним из ключевых направлений развития мирового и украинского ритейла.
Подчеркивается, что VARUS планирует сохранить профессиональную команду сети "Коло". Дальнейшие этапы интеграции будут осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства и с обеспечением непрерывной работы бизнеса.
Справка УНИАН. VARUS – национальная сеть супермаркетов. Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, в настоящее время общее количество составляет 120 супермаркетов в различных городах Украины.
"Коло" – украинская сеть магазинов формата convenience store. Компания основана в феврале 2017 года, и на момент заключения соглашения она входит в состав инвестиционной группы Геннадия Буткевича BGV Group Management. Сеть насчитывает 254 магазина и представлена в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области.
Закрытие магазинов в Украине – последние новости
Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине. Помимо нее свою деятельность в различных регионах свернули сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".
В мае Антимонопольный комитет Украины предоставил сети "Сильпо" разрешение на приобретение контроля над объектами недвижимости и оборудованием, принадлежащими группе компаний "Евротек". Речь идет о магазинах четырёх сетей – "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал", принадлежащих "Евротек".
Также сообщалось, что турецкая сеть мультибрендовых обувных магазинов SuperStep в течение мая-июня закроет все свои магазины в Украине.