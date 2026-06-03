В Польше призывают заблокировать вступление Украины в ЕС: в СМИ назвали причину

По словам Босака, в дальнейшем Варшава должна прекратить оплачивать услуги Starlink.

Заместитель председателя Сейма и лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак считает, что Польша прежде всего должна заявить, что будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока Киев "не откажется от культа преступников и не позволит провести все эксгумации", сообщает RMF24.

Издание отмечает, что, по словам Босака, далее Варшава должна прекратить платить за Starlink и отказаться от схем совместного заимствования с другими странами Европейского Союза.

"Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Моравецкого относительно заимствований в пользу Украины, нашей страны. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я, по крайней мере, знаю из истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь друг другу, вместо того, чтобы предоставить кредит, сами берут на себя долги, оказывают безусловную и безвозвратную помощь и берут на себя бремя погашения кредита", – заявил он.

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Босак не скрывал разочарования в отношении текущей политики польских властей в отношении Украины.

"На данный момент в Украине царит пренебрежение к польским политикам. Их считают слабаками. Они считают, что можно устроить любую провокацию. Это не вызовет никакой реакции", – подчеркнул он.

В разговоре также подняли тему комментариев, которые появляются под постами представителей "Национального движения" о депортации украинцев. Босак решительно отмежевался от этих требований, подчеркнув, что Конфедерация таких не выдвигала.

В то же время он раскритиковал решение предыдущих правительств о "массовой легализации всех, кто имеет украинский паспорт, независимо от национальности и страны, из которой они приехали".

По его мнению, Польша допустила ошибку, не регистрируя беженцев и автоматически легализуя их пребывание.

Украина и Польша: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Европейского Союза. Кроме того, Варшава поддерживает постепенное сворачивание специальных льгот для украинских беженцев с переходом к стандартным миграционным правилам. Сообщается, что такие сигналы Польша направляет в Брюссель, где в настоящее время продолжаются неформальные переговоры о возможных изменениях в действующей системе временной защиты украинских беженцев. После дискуссии Еврокомиссия должна представить новое предложение о продлении действия механизма временной защиты до 2028 года, вероятно – с определенными изменениями.

Также мы писали, что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла. Причиной является решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. По словам Навроцкого, он обратился с соответствующей просьбой к Капитуле Ордена Белого Орла, заседание которой состоится 8 июня. Президент Польши подчеркнул, что "героизация УПА – это то, что дало российской пропаганде много кислорода для дезинформации".

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