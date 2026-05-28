Отношение поляков к украинцам изменилось с 2022 года, и настроения ухудшаются, – посол

Василий Боднар обозначил три основные темы, которые являются источником сложностей в польско-украинских отношениях.

Нужно различать отношение поляков к Украине как к нации, ведущей войну с Россией, и к украинцам, которые сейчас живут в Польше. Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал в интервью "Радио Свободе".

Он подчеркнул, что большинство представителей польского общества, в том числе представители политической элиты, поддерживают Украину в ее борьбе против России. Они понимают угрозу, которую представляет собой Россия.

"А что касается украинцев в Польше – это уже другое отношение. В начале войны украинцев приютили и помогали Украине. Но в 2025–2026 годах отношение изменилось. Настроения все больше, можно сказать, ухудшаются", – сказал он.

Он подчеркнул, что посольство пытается помогать в решении проблемных вопросов, которые создают негативный фон. Он назвал такими вопросами темы, связанные с исторической памятью, с так называемыми поисками и эксгумациями, проблемы на границе, проблемы, связанные с разного рода экономическими темами.

"Благодаря диалогу удается решать эти проблемы, но политическая и общественная ситуация все равно остается не на суперпозитивном фоне. Эти настроения, к сожалению, начинают расти во многих странах Европейского Союза", – сказал посол, добавив, что в странах Запада антимигрантские настроения используются политическими силами. Эти тенденции отражаются и на украинцах.

Он объяснил это тем, что поляки сосредоточены, в первую очередь, на собственных интересах. Хотя большинство политической элиты, правительство и президент декларируют необходимость поддержки Украины в борьбе с Россией. И в этом вопросе в польском обществе нет противоречий. Наоборот, есть "четкое понимание, что чем больше мы поддерживаем Украину, тем больше Украина может отразить угрозы со стороны России и таким образом уменьшаются угрозы для Польши".

Но он назвал и исключение среди политиков – это лидер ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун, который высказывает откровенно антиукраинские и антиевропейские лозунги. По его словам, такая часть политических лидеров для возвращения к власти пытается убедить общество, что Польша уже достаточно помогла Украине. И подобные настроения довольно распространены:

"Эта тема, к сожалению, очень сильно резонирует в польском обществе. Поэтому мы не говорим об Украине как о государстве, которое только нуждается в поддержке, а говорим о том, в чем заключается добавленная стоимость Украины".

Он говорит, что среди преимуществ Украины – приобретенный в войне опыт. И поэтому в Польше проводят серию конференций, посвященных обмену опытом Украины во время войны. Во время таких конференций обсуждалось функционирование органов самоуправления во время войны, медицина, создание реабилитационных центров, функционирование гражданской обороны, в том числе создание объектов гражданской защиты, бомбоубежищ и т. д.

Напомним, что в Польше меняется порядок оказания помощи украинским беженцам. Президент страны подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. До этого закон о специальной помощи для украинцев, принятый в 2022 году, создавал отдельную правовую систему, которая упростила правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины.

Добавим, что Польша не готова поддержать идею ускоренного вступления Украины в ЕС. Там считают, что Украина должна пройти полную процедуру вступления, поскольку все страны-кандидаты должны соблюдать одинаковые правила.

