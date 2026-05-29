Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды Польши: в чём причина

Президент Польши недоволен тем, что Зеленский присвоил одному из подразделений почетное название "имени Героев УПА".

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла. Причина – решение украинского лидера присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Об этом пишет Polskie Radio 24.

По словам Навроцкого, он обратился с соответствующей просьбой к Капитуле Ордена Белого Орла, заседание которой состоится 8 июня.

"Капитула Ордена Белого Орла соберется 8 июня, и я предложил, чтобы одним из вопросов повестки дня было лишение президента Зеленского ордена Белого Орла", – сказал он журналистам и добавил, что окончательное решение остается за ним, однако капитула должна собраться.

Навроцкий подчеркнул, что "героизация УПА – это то, что дало российской пропаганде много кислорода для дезинформации". Также он отметил, что в стратегическом смысле поддержка Украины в ее сопротивлении России и "бандиту, которым является Владимир Путин", является стратегической целью Польши, однако, подчеркнул, "так не строятся отношения между народами".

"Это также доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна вступать в Европейский Союз без каких-либо ожиданий, очень ошибались. Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном смысле, в вопросе прославления бандитов, убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи", – сказал президент Польши.

Заявление МИД Польши

Также с соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Польши. В ведомстве подчеркнули, что "однозначно негативно оценивают" решение о присвоении одному из украинских воинских подразделений звания "Героев УПА".

"Это решение оскорбляет память жертв этой организации и подрывает диалог между нашими народами. Им может воспользоваться российская пропаганда, которая хочет разделить нас и подорвать поддержку обороняющейся Украины. Мы поднимаем этот вопрос в переговорах с нашими украинскими партнерами", – говорится в заявлении министерства.

Зеленский присвоил одному из подразделений название "имени Героев УПА"

Как известно, в среду, 27 мая, президент Украины Зеленский указом присвоил наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю: присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и в дальнейшем именуть его – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций ВСУ", – говорится в указе.

Награждение Зеленского Орденом Белого Орла

Как сообщал ранее УНИАН, весной 2023 года в Варшаве предыдущий президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому высшую и одну из старейших государственных наград – Орден Белого Орла.

В канцелярии президента Польши сообщали, что Зеленского награждают "за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности, стойкость в защите прав человека".

