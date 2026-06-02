Польша выступает за исключение украинцев призывного возраста из системы защиты ЕС, – СМИ

Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Европейского Союза, сообщает RMF FM.

Отмечается, что Варшава также поддерживает постепенное сворачивание специальных льгот для украинских беженцев с переходом к стандартным миграционным правилам.

"Такие сигналы Польша посылает в Брюссель, где в настоящее время продолжаются неформальные переговоры о возможных изменениях в действующей системе временной защиты украинских беженцев. Ожидается, что этот вопрос в четверг будут обсуждать министры внутренних дел стран ЕС. После дискуссии Еврокомиссия должна представить новое предложение о продлении действия механизма временной защиты до 2028 года, вероятно – с определенными изменениями", – говорится в публикации.

В настоящее время в Евросоюзе рассматривают несколько вариантов изменений в системе временной защиты для украинских беженцев. Один из них предусматривает "субъектное" исключение из системы новых заявителей призывного возраста. Польша поддерживает такую идею.

"С нашей точки зрения, нет ничего противоречивого в том, чтобы лица, которые и так не могут законно выезжать из Украины, не получали временную защиту в ЕС", – пояснил польский дипломат.

По мнению представителя польской стороны, такой подход также положительно повлияет на отношения с украинскими властями, которые поддерживают подобные решения из-за серьезного кадрового дефицита на фронте.

В Варшаве считают, что лишение этой категории украинцев доступа к механизму временной защиты не противоречит гуманитарным или этическим принципам, поскольку фактически лишь приравнивает их права к стандартным правилам, действующим для других иностранцев.

Речь идет об отмене так называемой "чрезвычайной привилегии" – автоматического статуса.

Польша против "географического" подхода

В то же время Варшава категорически не поддерживает другой вариант изменений, основанный на географических ограничениях. Речь идет о системе, при которой право на временную защиту зависело бы от того, из какого региона Украины происходит человек. Подобный механизм уже применила Норвегия, где автоматическую защиту не предоставляют гражданам из регионов, которые считаются безопасными – в частности, Львовской, Волынской и Закарпатской областей.

В Польше считают такой подход несправедливым, подчеркивая, что вся территория Украины остается под угрозой ракетных атак.

Как отмечают СМИ, позиция Варшавы относительно будущего статуса украинских беженцев имеет существенное значение для ЕС, поскольку Польша является второй после Германии страной по их количеству. Сейчас там находится более 960 тысяч граждан Украины. Именно поэтому во время встречи министров внутренних дел стран ЕС Польша планирует представить собственные предложения относительно изменений в системе временной защиты.

"Многие страны заинтересованы в этих решениях", – сообщил источник RMF FM.

Сообщается, что Польша стала первой страной ЕС, которая фактически реализовала рекомендованную Еврокомиссией "переходную стратегию". Это касается введения специальных карт CUKR, на которые украинцы могут подавать заявки с начала мая. Этот механизм позволяет перейти от статуса временной защиты к стандартному трехлетнему разрешению на временное проживание.

Фактически это означает, что украинцы постепенно перестают пользоваться специальными военными льготами и переходят под действие общих миграционных правил, которые применяются ко всем иностранцам в Польше.

Как сообщает RMF FM, специальный представитель ЕС по делам украинцев Илва Йоханссон положительно оценивает польские инициативы. По ее словам, Варшава будет постепенно сворачивать систему специальных привилегий, но в то же время не оставлять без внимания уязвимые категории людей – в частности, людей с инвалидностью и беременных женщин.

Система действует с 2022 года

СМИ напоминают, что ЕС ввел систему временной защиты для миллионов украинских беженцев сразу после начала полномасштабной войны в 2022 году как кризисный и временный механизм. С тех пор его ежегодно продлевали. Это обеспечивало права, близкие к тем, которые имеют граждане Евросоюза. Действующий механизм временной защиты истекает в марте 2027 года.

В то же время в Евросоюзе уже некоторое время заявляют, что система, созданная как исключительная и временная реакция на войну, не может оставаться постоянным механизмом без соответствующих законодательных изменений.

Временная защита для украинцев в Европе – что известно

Как писал УНИАН, в странах-членах Европейского Союза более 4,3 миллиона граждан имеют временную защиту, срок действия которой должен истечь в марте 2027 года. Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская сообщила, что больше всего украинцев с таким статусом находится в трех странах: Германии – 1 млн 260 тыс. 230 человек, Польше – 965 990 и Чехии – 397 185 человек.

