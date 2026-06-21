РФ уже не ждет выполнения договоренностей на Аляске: в Путина сделали неожиданное заявление

Ушаков заявляет, что Москва рассчитывает на победу и достижение своих целей.

Россия не ждет выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского правителя Владимира Путина в Анкоридже, а рассчитывает на победу и реализацию собственных целей. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью российскому журналисту-пропагандисту Павлу Зарубину.

Как передало слова Ушакова российское издание "Вести", позиция РФ "остается неизменной и основывается на ранее заявленных принципах".

"Мы не ждем выполнения этих договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", – сказал Ушаков.

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Он добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в частности во время переговоров в Анкоридже, "основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте".

Кроме того, по его словам, сегодня договоренности якобы соблюдает только одна из сторон, другая же оказалась "не совсем способной пройти свою часть пути".

Переговоры о прекращении войны

Как сообщал УНИАН, Украина и США рассматривают возможность прекращения огня по линии фронта и заключения дальнейшего соглашения. Одной из идей, о которой стало известно The Economist, является двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боевых действий шириной 50–70 км по обе стороны линии фронта, после чего – заключение более широкого соглашения. В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Россия вряд ли предпримет какой-либо шаг до октября, когда она, вероятно, захочет дать президенту США Дональду Трампу предвыборный импульс – "и получить что-то взамен".

Также мы писали, что недавно Украина приняла предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Сильвы о содействии мирному урегулированию войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ним в кулуарах саммита G7 в Эвиане. Лидеры обсудили возобновление дипломатических усилий, и именно там Лула предложил наладить контакты с постоянными членами Совбеза ООН.

По итогам саммита G7 руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко писал, что Путин не готов договариваться по Украине, а президент США Дональд Трамп бессилен. Эксперт уверен, что пока окно возможностей для переговоров о прекращении войны закрыто, но ситуация очень динамично меняется.

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