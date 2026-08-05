Весь секрет - в правильном растворе для замачивания перед стиркой.

Любая хозяйка знает, что кухонные полотенца - это буквально расходники, потому что они загрязняются очень быстро. Это кажется странным, ведь о них мы вытираем только чистые руки, но факт есть факт - вернуть мягкость и привлекательный внешний вид ткани иногда непросто. Делимся секретом, как отбелить полотенца до первоначального состояния.

Как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях

Есть шикарный лайфхак, как отбелить застиранные полотенца, вернуть им чистоту, мягкость и свежесть. Для этого их необходимо перед стиркой замочить, но не в чем попало, а в конкретном растворе. Рецепт его простой - на 5 литров горячей воды прямо в таз добавить половину бруска тертого хозяйственного и сложить грязные полотенца нужно сложить в таз так, чтобы вода полностью покрывала ткань. Оставить на 1-2 часа в зависимости от степени загрязнений. Если вы видите, что какие-то определенные участки выглядят особенно плачевно, их нужно намылить хозяйственным мылом перед замачиванием.

По истечение этого времени руками слегка потереть полотенца, удаляя остатки загрязнений. Слить грязную воду, налить чистую, разместить полотенца в тазу снова, вылить одну крышечку геля для стирки и снова оставить замачиваться, но теперь уже на 20-30 минут.

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После этого достать полотенца из таза и постирать в машинке на том режиме, который вы обычно используете. Важно, чтобы температура была 60 градусов, иначе слишком прохладная вода ничего не отстирает, а слишком горячая повредит ткань.

Когда машинка закончит стирать, приступайте к следующему этапу метода, в котором мы рассказываем, как отбелить махровые полотенца. Нужно достать полотенца из машинки, переложить в таз, наполнить его горячей водой и растворить там одну столовую ложку лимонной кислоты. В этом растворе оставить полотенца на 5-10 минут, чтобы кислота убрала остатки щелочи и моющего. В конце вам останется лишь прополоскать ткань под чистой проточной водой, отжать и отправить сушиться естественным образом или в сушильной машинке.

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