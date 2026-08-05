Свое производство помогло лучше обеспечитвать Нацгвардию и сэкономить миллионы, - Пивненко

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал о том, как запуск производственных мастерских позволил гораздо более оперативно обеспечивать бойцов ВСУ вещевым имуществом, а также сэкономить более 13 млн гривень.

"За последние несколько лет мы создали ещё одну эффективную составляющую системы вещевого обеспечения – производственные мастерские по изготовлению вещевого имущества. Это одно из логистических направлений, которому мы уделяем особое внимание. Создание собственных производственных мощностей делает подразделения Национальной гвардии менее зависимыми от внешних факторов и длительных процедур закупок", - отметил он, опубликовав на своей странице Facebbok видео, в котором рассказывается о нюансах производственного процесса.

По словам Пивненко, теперь у НГУ есть возможность решать отдельные вопросы обеспечения вещевым имуществом даже в период отключений электроэнергии:

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"Здесь налажен полный технологический цикл: от конструирования и градуировки лекал до пошива готового изделия. Каждый портной закреплен за конкретной технологической операцией, а каждая единица имущества проходит контроль качества перед отправкой на склад. Это позволяет оперативно реагировать на потребности подразделений в различных элементах вещевого обеспечения, не ожидая внешних поставок".

Он добавил, то в течение 2025–2026 годов мастерские изготовили элементы зимней формы, летние полевые костюмы, шапки-подшлемники (шапки-фески), а экономический эффект от запуска таких производств за этот период превысил 13,3 млн грн.

"Это средства, которые остаются в системе Национальной гвардии Украины и направляются на дальнейшее обеспечение подразделений. Именно такие решения, как собственное производство, технологическая независимость и оперативность, формируют устойчивость логистики и автономность Национальной гвардии Украины в условиях войны", - резюмировал Пивненко.

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