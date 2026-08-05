Это фактически расстрел: эксперт раскрыл, как Украине уберечься от российских ударов баллистикой

Авиаэксперт назвал три ключевых шага.

В ночь на 5 августа российские оккупанты нанесли очередной баллистический удар по украинской столице, задействовав почти три десятка ракет. По данным Воздушных сил, ни одну из них сбить не удалось. В последние недели Москва пользуется острой нехваткой в Украине антибаллистических ракет, нанося регулярные удары.

А поскольку США, по данным СМИ, в настоящее время отказываются передавать Украине ракеты к системам Patriot, УНИАН поинтересовался у Валерия Романенко – авиаэксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации, какие варианты сейчас есть у Киева для противодействия российским баллистическим атакам.

В ходе последних нескольких атак мы видим минимальный или вообще нулевой процент сбивания российских баллистических ракет украинскими силами ПВО. Причина – отсутствие ракет Patriot. Можем ли мы сейчас найти какие-то решения для противодействия этому?

Всего по Украине работают 5 ракетных бригад с ракетными комплексами "Искандер". Наиболее опасны из них для нас – 26-я из Брянской области и 448-я из Курской. Кроме того, в Воронежской области либо уже действует, либо развертывается 112-я бригада, в состав которой войдет подразделение, скорее всего уровня дивизиона, с северокорейскими ракетами – KN-23 и KN-24. Но поскольку пока прилетали единичные KN-23, скорее всего, подразделение еще развертывается.

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И сейчас, несмотря ни на что, нам в первую очередь нужно и дальше искать ракеты для ПВО. Уже много говорилось о том, где их можно искать, и квалифицированные специалисты этим занимались. Но, возможно, стоит немного более публично осветить этот вопрос, если это возможно. Ведь хотя переговоры о военных поставках в целом не требуют лишней огласки, нужно как-то поддерживать здоровый тонус у людей. Нужно дать понять, что о вопросах защиты заботятся. Ведь эти два последних обстрела – фактически расстрел. И потому нельзя оставлять всё это без реакции со стороны официальных лиц. Нужно объяснить, какие шаги предпринимаются.

Сейчас в Украине активно обсуждают идею ударов по пусковым установкам российской баллистики как один из шагов противодействия массированным ударам. Почему это сложно начать делать именно сейчас?

Эти три бригады, с которых мы начали, находятся на разном расстоянии от границы. Например, 26-я бригада очень часто ведёт огонь из района Клинцев, а это от 50 до 75 километров от линии границы – в зависимости от населённого пункта. 448-я бригада из Курска, она тоже недалеко – это примерно 110 километров от линии фронта. Но в момент запуска они могут продвигаться чуть ближе.

То есть нам, прежде всего, нужно отслеживать пусковые позиции. Это не так просто, потому что они, скорее всего, каждый раз их меняют. А нам, чтобы поразить пусковую установку, нужна точность до нескольких метров. В то время как россияне могут переместить пусковую установку на несколько сотен метров. То есть нужно отслеживать передвижения ракетных комплексов и наносить по ним удары хотя бы после запуска, чтобы уничтожать их во время отхода на базу хранения.

Чтобы делать это максимально быстро, нам нужны ракеты FP-7 (украинская оперативно-тактическая баллистическая ракета малой дальности, – УНИАН). Для начала могут подойти и HIMARS. Но оба эти варианта сработают лишь в первое время. Ведь потом россияне начнут прикрывать эти пусковые установки комплексами С-400, чем создадут нам более сложные условия для поражения.

Если поблизости находится подразделение Сил беспилотных систем – есть вероятность также поразить такую пусковую установку дронами Hornet или FP-2. Они способны работать на таком расстоянии. Но здесь есть проблема – они программируются на попадание. А в случае с пусковыми установками необходимо, чтобы оператор самостоятельно мог выявлять такие комплексы. Поэтому здесь и возникает необходимость запускать такие БПЛА через "Старлинк".

В целом пусковая установка находится в районе запуска максимум 30 минут. По стандарту это вообще должно быть 20 минут. И за это время необходимо ввести конечные координаты района и запустить дрон, чтобы он пролетел расстояние в 150 километров, а это час полёта. То есть это проблематично реализовать именно с помощью дронов. Разве что, если мы будем получать от союзников оперативную информацию о передвижениях таких пусковых установок. Например, в момент выхода из гарнизона. А это возможно, если отслеживать места хранения.

Сколько вообще пусковых установок Украина должна уничтожить, чтобы почувствовать результат? Речь идет об единицах или десятках?

Каждая бригада имеет на вооружении 12 пусковых установок. То есть в целом их не так много. А если удастся поразить пусковую установку ещё до запуска, то это ещё и дополнительно минус две ракеты на установке. Я понимаю, что это сложно, но это один из путей решения проблемы.

Параллельно с этим можно попробовать искать склады "Искандеров". Речь идет, прежде всего, о промежуточных складах армейского уровня. Или же о складах группировок войск. По таким объектам можно наносить удары даже с помощью дистрайков.

Ну и, конечно же, есть ряд заводов, которые работают над баллистическими ракетами. Воткинск – это основной производитель баллистических ракет. В Реутове производят "Цирконы". В Дубне – Х-101, но эти ракеты мы пока более-менее сбиваем. В Коломне разрабатывали и модернизируют баллистические ракеты "Искандер-М". И ещё есть заводы по производству топлива – в Омске и на севере РФ. А также есть предприятия, где изготавливают электронные компоненты. Такие заводы, как в Зеленограде, Дубне и Коломне, находятся за пределами зоны действия мощной московской ПВО. У них есть собственные средства ПВО, но они не настолько сильны, поэтому их можно поразить.

справка Валерий Романенко Авиационный эксперт, ведущий сотрудник ГУ КАИ Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ). Он специализируется на истории авиации, современных авиационных технологиях и вопросах противовоздушной обороны. Как ученый и сотрудник музея, Валерий Романенко участвует в круглых столах и публичных мероприятиях НАУ, готовит доклады по истории авиастроения и просветительские материалы о выдающихся конструкторах. Благодаря сочетанию научной, экспертной и просветительской деятельности, Валерий Романенко является одним из самых заметных украинских специалистов в сфере авиации, к которому часто обращаются журналисты и общественные организации за разъяснением сложных вопросов безопасности и технологий.

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