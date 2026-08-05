Зеленский допустил, что партнеры придержали антибаллистику, чтобы Украина была 'уступчивой'

По его словам, официально партнеры объясняли сокращение поставок боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что получил от партнеров отказ в предоставлении дополнительных противоракетных средств. Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, официально партнеры объясняли сокращение поставок боевыми действиями на Ближнем Востоке. Однако он предполагает, что могли быть и политические мотивы.

"По крайней мере, такую официальную причину мы получили от наших партнеров, прежде всего от США, но и от европейских… Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была, скажем так, более уступчивой. На мой взгляд, и не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов", – сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны должны, "сжав зубы, сделать все", чтобы партнеры увеличили поставки антибаллистических средств ПВО.

"Мы все должны этим заниматься… Военные должны уничтожать пусковые установки противника", – добавил Зеленский.

Отказ США предоставить антибаллистическое оборудование – что известно

Как сообщал УНИАН, во время встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о предоставлении трехсот дополнительных ракет для системы ПВО Patriot. Трамп объяснил такое решение дефицитом этих ракет на складах США. Также он заявил, что Вашингтон сам нуждается в боеприпасах для защиты американских баз на фоне войны на Ближнем Востоке. Помимо отказа поставлять ракеты для Patriot, президент США до сих пор колеблется и в отношении передачи Украине технологий по производству этих боеприпасов.

Ранее президент отмечал, что в этом году значительно сократились поставки антибаллистических ракет от партнеров. По словам Владимира Зеленского, количество ракет для ПВО, поставляемых в Украину, сократилось втрое по сравнению с 2025 годом.

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