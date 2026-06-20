С тех пор российские переговорщики используют термин "дух Анкориджа", чтобы подчеркнуть, что именно эти договоренности с Трампом устраивают Кремль.

Президент США Дональд Трамп едва не сдал Украину российскому диктатору Владимиру Путину во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что соглашение с Путиным предусматривало передачу России даже неоккупированных украинских территорий.

"Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать: "Мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена". Затем мы в августе едем делегацией в Вашингтон, чтобы сказать: "Это невозможно, мы пытаемся...". Пройден огромный путь. Этот путь – это победа украинцев в их способностях и уверенности", – пояснил Макрон.

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Французский президент добавил, что европейская делегация открыла глаза президенту США на реальную ситуацию – Украина боролась, а заявления о том, что она не переживет зиму, оказались безосновательными.

"Президент США увидел, что все, что ему говорили – что украинцы проиграют, что не переживут зиму – оказалось неправдой, и увидел, что перед ним стоят мужественные, изобретательные люди, которых он уважает", – отметил президент Франции.

"Он увидел, что Россия не соблюдает обязательства, и что там, где она говорила: "Хочу мира", он понял, что их мир – это капитуляция Украины", – подчеркнул Макрон.

Переговоры о прекращении войны в Украине

Переговоры с РФ о прекращении её войны против Украины зашли в тупик. Последняя встреча на эту тему состоялась ещё в конце февраля.

При этом россияне упорно настаивают на получении всего Донбасса. Кремлевские переговорщики не раз заявляли о "духе Анкориджа", который удовлетворял все их требования.

Украинский президент Владимир Зеленский уже отмечал, что "создается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах". "Россияне часто говорят о каком-то "духе Анкориджа". И мы можем только догадываться, что они на самом деле имеют в виду", – заявлял Зеленский.

На самом деле "дух Анкориджа" – это пропагандистский термин РФ, которым обозначают гипотетические кулуарные договоренности и уровень взаимопонимания, якобы достигнутые между Трампом и Путиным во время их встречи на Аляске в августе прошлого года относительно условий завершения войны в Украине.

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