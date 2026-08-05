Сибига пригрозил КНДР военным ответом на развертываниее ракетных систем в России

Если пусковые установки баллистических ракет из КНДР будут развернуты на территории РФ, они сразу станут законной целью для уничтожения.

Если Северная Корея привезет свои ракетные установки в Россию, эта техника станет законной военной целью для сил обороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве.

"Скажу, что должно быть сделано. Прежде всего, эти установки, если они будут развернуты, должны быть уничтожены. И они сразу становятся целью, легитимной и военной целью. Поэтому, соответственно, последует реакция наших военных", – сообщил Сибига.

Как добавил министр, известно об усилении взаимодействия между Москвой и Пхеньяном. Это создает вызовы и угрозы также и для Индо-Тихоокеанского региона.

Видео дня

Глава МИД отметил, что Украина поддерживает контакты с такими союзниками, как Япония и Южная Корея, поскольку взаимодействие между РФ и КНДР создает риски для безопасности.

По его словам, на дипломатическом уровне необходимо ужесточать санкции и продолжать изоляцию режима в Пхеньяне, объединять усилия международного сообщества для оказания дальнейшего давления с целью прекращения российской войны и остановки агрессии России против Украины.

Россия и КНДР

Как сообщал УНИАН, ранее представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отметил, что на западе России начали развертывать северокорейскую ракетную часть и, скорее всего, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине.

Также ранее сообщалось, что КНДР может направить на фронт в Украине новую партию из 30 тысяч военнослужащих для непосредственного участия в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: