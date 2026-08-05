Глобальное потепление может превысить критический порог уже в ближайшие месяцы, – ученый

Климатическое явление Эль-Ниньо в Тихом океане может повлиять на глобальные температуры.

Супер-Эль-Ниньо, формирующийся сейчас в Тихом океане, может приблизить климат Земли к критической границе и вызвать необратимые изменения в отдельных экосистемах. Об этом в интервью Live Science рассказал профессор факультета наук о Земле и окружающей среде Сеульского национального университета Чон-Сон Куг, который исследует явление Эль-Ниньо с помощью климатических наблюдений и моделей искусственного интеллекта.

Синоптики ожидают, что нынешний цикл Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может перейти в фазу так называемого супер-Эль-Ниньо. Такое явление способно значительно усилить глобальное потепление и вызвать рекордную жару. В то же время, по словам исследователя, опасность заключается не только в краткосрочных погодных аномалиях, но и в возможных долгосрочных изменениях климатической системы.

Куг подчеркивает, что само по себе "супер-Эль-Ниньо" не обязательно приводит к катастрофическим последствиям, однако может стать решающим фактором для и без того ослабленных экосистем.

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"Мы должны быть обеспокоены, но не паниковать, потому что наше исследование не свидетельствует о том, что каждый супер-Эль-Ниньо неизбежно вызывает изменение климатического режима", – отметил ученый.

По его словам, особое внимание следует уделять регионам, которые уже страдают от сильного потепления, засух, деградации экосистем или стресса морской среды. Именно там мощный климатический импульс может перевести природные системы через критический порог, после которого изменения станут необратимыми.

Наибольшую тревогу, по словам эксперта, вызывает будущее тропических лесов Амазонии. Он объясняет, что длительное высыхание региона может превратить крупнейший в мире природный поглотитель углерода в источник его выбросов.

"Это может усугублять глобальное потепление ещё долго после завершения явления Эль-Ниньо", – предупредил Куг.

По мнению ученого, человечество не в состоянии остановить само явление Эль-Ниньо, однако может существенно уменьшить его последствия. Для этого правительствам необходимо использовать точные климатические прогнозы, укреплять системы реагирования на жару, эффективнее управлять водными и продовольственными ресурсами, а также готовиться к наводнениям и масштабным лесным пожарам.

В то же время профессор признает, что быстрое сокращение выбросов парниковых газов остается маловероятным. Поэтому, по его словам, в будущем человечеству, возможно, придется серьезно рассматривать технологии климатической инженерии, в частности распыление аэрозолей в стратосфере для отражения части солнечного излучения. Однако такой подход, подчеркивает эксперт, сопряжен с многочисленными рисками, в том числе с возможным неравномерным воздействием на климат разных стран.

В заключение Куг подчеркнул, что нынешний супер-Эль-Ниньо развивается в условиях и без того рекордно тёплого климата.

"Эль-Ниньо усилится ближе к концу этого года, поэтому, вероятно, еще больше увеличит риск экстремальных явлений во многих регионах, так что мы должны подготовиться", – подытожил исследователь.

Погода на планете

Как писал УНИАН, продолжительная жара и отсутствие осадков привели к рекордному обмелению Дуная, из-за чего стали видны затонувшие суда, в частности времен Второй мировой войны. В Сербии и Хорватии река обнажила баржу с углем, затонувшую в 1937 году, а также остатки немецкой военной флотилии, которую намеренно затопили в 1944 году.

В то же время на исследовательской станции Concordia в Антарктиде 18 июля зафиксировали температуру -84,1 °C – самую низкую на Земле с 2012 года. Учёные объясняют, что такие локальные рекорды не противоречат глобальному потеплению, ведь климатические изменения описывают долгосрочные процессы.

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