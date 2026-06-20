Украина приняла предложение бразильского президента содействовать мирному урегулированию, - Reuters

Стороны договорились попытаться продвинуться по этим идеям и вернуться к обсуждению по итогам.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы помочь в продвижении мирного урегулирования войны России против Украины. Об этом сообщил изданию Reuters советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Отмечается, что лидеры встретились на полях саммита G7 в Эвиане и обсудили перезапуск дипломатии и там Лула предложил контакты с постоянными членами Совбеза ООН.

"Они договорились, что, в частности, на основе таких идей и контактов, они попытаются чего-то добиться, а затем обсудят результаты", - сказал Литвин.

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Стороны договорились попытаться продвинуться по этим идеям и вернуться к обсуждению по итогам. Ранее поддержанные США посреднические усилия застопорились из‑за требований Москвы о дальнейших территориальных уступках, на что Киев не идет.

Зеленский призвал президента США Дональда Трампа возобновить посредничество и организовать встречу с Владимиром Путиным, которую Кремль пока исключает.

Лула отметил, что раньше Киев не проявлял интереса к его инициативам, но теперь согласился - он уже говорил со всеми лидерами "пятерки" СБ ООН и намерен провести новые контакты.

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