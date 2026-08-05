FirePoint опережает российские аналоги благодаря скорости адаптации, – военный

Украинский ОПК прошел путь от импровизации к системному подходу.

Украинские разработчики беспилотных систем, в частности компания FirePoint и создатели разведывательных комплексов, демонстрируют более высокую эффективность по сравнению с российскими и западными аналогами благодаря гибкости и постоянной адаптации к требованиям фронта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил военнослужащий, основатель культурного направления "метаромантика" и член мотоклуба MEMORIA Серафим Гордиенко.

По его словам, большинство конкретных успехов отечественного ОПК были достигнуты уже во время полномасштабного вторжения в условиях постоянной нехватки времени, людей и ресурсов. Однако необходимость заполнить критические ниши заставила создавать решения "с оттенком творчества и на пределе ресурсов".

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"Если говорить о разведке, то наиболее известны компании Skyeton, "Укрспецсистемс", "Доверие" (DeDeviRO – ред.) с "Лелеками", а в сегменте мидлстрайк – всем известный Firepoint... Сейчас мы можем сказать, что эти ниши уже прочно заняты и эта отчаянность уже перешла в определенную системность", – отметил Гордиенко.

Он подчеркнул, что базовым принципом украинских лидеров рынка стала высокая клиентоориентированность – постоянная коммуникация с подразделениями и конкретными военнослужащими, а также готовность менять средства каждые полгода.

Кроме того, украинские компании располагают собственными логистическими возможностями и ремонтными базами для поддержки фронта.

"Почему этого нет в России? Потому что там уже устоявшиеся структуры, национализированные предприятия – попробуй с ними конкурировать. Это гораздо сложнее, мягко говоря", – заметил военный.

Гордиенко подчеркнул, что сформировавшаяся системность частично меняет общий мировой рынок, ведь бюрократическим процедурам и срокам мирного времени украинские производители противопоставляют реальные результаты в самых сложных условиях в мире.

"У тебя есть тысячи целей, обнаруженных Shark, у тебя есть десятки уничтоженных целей Firepoint, и ты просто вносишь всё это в портфолио и говоришь: "Ну давайте посоревнуемся, у кого более проверенное средство". Здесь вопрос даже не в деньгах. Бюджеты бы и не решили, потому что у них денег больше. Но мы видим ситуацию иначе", – подытожил военнослужащий.

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