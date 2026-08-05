Почему стоит есть тунец: эксперты рассказали о пользе для сердца, мозга и контроля веса

Известно, что тунец богат белком.

Тунец - это вкусная и быстрая в приготовлении закуска, которую можно есть на бутербродах или готовить из него салат. Как пишет Health, польза тунца для здоровья заключается в высоком содержании белка и омега-3. Эти питательные вещества способствуют ощущению сытости и контролю веса.

По словам экспертов, некоторые виды тунца, например, альбакор, могут содержать повышенный уровень ртути, поэтому, чтобы ограничить воздействие этого тяжелого металла на организм, следует уменьшить его потребление.

Может способствовать ощущению сытости и поддержанию веса

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Тунец богат белком, ведь в банке весом 172 грамма содержится более 40 граммов белка. Такое высокое его содержание способствует ощущению сытости, замедляя пищеварение и стимулируя выработку гормонов, таких как CCK и GLP-1, которые усиливают ощущение сытости.

"Регулярное употребление морепродуктов, в частности тунца, может снизить потребление калорий и способствовать похудению; некоторые исследования указывают на снижение на 9% по сравнению с другими источниками белка, такими как курица и говядина", - объясняется в материале.

Употребление продуктов с высоким содержанием белка также может помочь достичь и поддерживать здоровый состав тела благодаря сохранению мышечной массы во время похудения, что важно для поддержания оптимального уровня метаболизма в состоянии покоя (RMR), а именно количества калорий, которые вы сжигаете в таком состоянии.

Помимо высокого содержания белка, тунец не содержит углеводов и может быть включен в низкоуглеводные и очень низкоуглеводные диеты, такие как кетогенная диета, которые эффективны для ускорения похудения.

Богат питательными веществами

Тунец содержит большое количество питательных веществ, которых нет в других продуктах. Например, морепродукты являются основным источником омега-3 жирных кислот - эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA) - которые играют важную роль в поддержании здоровья. Кроме того, эти кислоты важны для функционирования нервной системы и обладают мощным противовоспалительным действием в организме.

Кроме того, ученые выяснили, что рацион с высоким содержанием омега-3 может помочь снизить риск развития распространенных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение когнитивных функций.

"Тунец также является хорошим источником витамина D - жирорастворимого питательного вещества, необходимого для здоровья костной системы, иммунной функции и других процессов. Витамин D содержится не во многих продуктах, поэтому употребление морепродуктов, таких как тунец, является одним из лучших способов увеличить потребление витамина D с пищей. Одна банка тунца весом 172 грамма покрывает 17 % вашей суточной потребности в витамине D, что делает его хорошим выбором для повышения уровня этого важного витамина в организме", - добавляют в публикации.

Кроме того, употребление тунца может повысить уровень витаминов B6, B12, селена, витамина Е и магния, которые необходимы для здоровья.

Может способствовать общему укреплению здоровья и снижению риска заболеваний

Тунец содержит различные питательные вещества, которые поддерживают и защищают здоровье. Например, высокое содержание белка и отсутствие углеводов в тунце делают его хорошим выбором для людей с проблемами регулирования уровня сахара в крови, а именно для тех, кто страдает преддиабетом и диабетом. Кроме того, тунец не содержит углеводов и богат белком, поэтому является отличным вариантом для приготовления блюд или перекусов, не влияющих на уровень сахара в крови.

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