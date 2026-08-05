Возможен дефицит товаров: Россия уничтожила склады известных брендов одежды и обуви

В компаниях Puma и Intertop уже ведется работа по восстановлению логистики.

В результате российского обстрела в ночь на 5 августа уничтожены склады известных брендов одежды и обуви. В частности, под удар России попал логистический комплекс Puma, сообщает компания в соцсети Instagram.

"В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA. К счастью, наша команда не пострадала", – отметили в компании.

В Puma не исключают, что в ближайшие недели или даже месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров бренда. В то же время представители компании отмечают, что делается все возможное для восстановления логистики.

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В ходе атаки пострадала также инфраструктура модной компании Intertop Ukraine.

"Этой ночью в результате очередной российской атаки был полностью уничтожен главный логистический склад, где хранились товары Intertop Ukraine, – высокотехнологичный комплекс Denka Logistics, который много лет был основным логистическим узлом MTI Group", – сообщили в компании, добавив, что погибших и пострадавших среди сотрудников нет.

В Intertop отмечают, что масштабы разрушений чрезвычайно велики. Вместе со складом компания потеряла значительную часть товарных запасов, логистическую инфраструктуру и оборудование. При этом компания продолжает работать. Сейчас её специалисты оценивают последствия атаки и перестраивают логистические процессы.

Удар РФ по Украине в ночь на 5 августа – последние новости

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 августа российские войска выпустили по Украине четыре противокорабельные ракеты, 24 баллистические ракеты и ударные беспилотники. Ни одну из баллистических ракет украинским силам ПВО перехватить не удалось. В то же время Силы обороны обезвредили 98 вражеских БПЛА.

В результате российской атаки погибли граждане Украины. Кроме того, пострадало множество инфраструктурных и торговых объектов. В частности, был уничтожен центральный склад известного немецкого производителя моторных масел, смазок и автохимии Liqui Moly.

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