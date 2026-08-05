Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на 6 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 6 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,69 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,63 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,72/44,75 грн/долл., а к евро – 51,67/51,69 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 5 августа подешевел на 11 копеек и составлял 44,97 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,48 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 16 копеек и составил 51,82 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,21 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составил 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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