Скрывалась под землей более 1600 лет: в Англии обнаружили уникальную римскую виллу

Учёные предполагают, что вилла принадлежала богатой и влиятельной семье.

Археологи в Великобритании обнаружили остатки большой римской виллы IV века, которая более 1600 лет была погребена под сельскохозяйственными угодьями в графстве Девон, сообщает Fox News.

Древнюю усадьбу обнаружили между деревнями Галбертон и Семпфорд-Певерелл. Раскопки проводились в рамках проекта Saving Halberton's Ancient Roman Environment (SHARE), который реализуют Эксетерский университет и организация Cotswold Archaeology.

Самой ценной находкой стала многоцветная римская мозаика, сложенная из тысяч мелких каменных кубиков в виде цветочного орнамента.

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По словам археолога графства Девон Билла Горнера, это самый западный образец полихромной мозаики, когда-либо найденный в римской вилле на территории Британии.

"Эта мозаика, как и другие признаки богатства и римской культуры, демонстрирует, насколько даже отдаленные районы провинции были интегрированы в Римскую империю", – отметил Горнер.

В ходе раскопок археологи также исследовали два каменных сооружения. Одно из них, по-видимому, было римской баней, другое использовалось для хозяйственных нужд.

Среди найденных артефактов: медный браслет; посеребренная ложка; кубок для напитков; многочисленные фрагменты керамики; гравированный драгоценный камень с изображением богини Победы.

Мозаика выполнена из красных, белых и темно-синих каменных кубиков, которые образуют стилизованный цветок с восемью лепестками.

Ученые полагают, что вилла была резиденцией богатой и влиятельной римской семьи.

Руководитель проекта, профессор археологии Эксетерского университета Сьюзан Грини, призналась, что исследователи не ожидали обнаружить столь роскошный банный комплекс.

По её словам, ещё в начале работ было понятно, что памятник имеет важное значение для изучения процесса романизации Девона, однако раскопки принесли гораздо больше неожиданных открытий, чем ожидалось.

История находки

Впервые о существовании древнеримского памятника стало известно еще в 2004 году, когда местный кладоискатель Джон Хилл обнаружил на этой территории римские артефакты с помощью металлоискателя.

В настоящее время специалисты готовят мозаику к транспортировке в музей Tiverton Museum of Mid-Devon Life, где её смогут увидеть посетители.

Эта находка стала ещё одной в ряду значительных археологических находок римской эпохи в Великобритании. В прошлом году в Котсуолдсе археологи обнаружили крупное римское поселение возрастом около 2 тысяч лет, а этим летом во время подготовки к строительству железной дороги нашли редкую римскую монету и целый комплекс древних артефактов.

Учёные обнаружили окаменелость возрастом 245 миллионов лет

Напомним, что окаменелость, ранее найденная в Китае, дала учёным редкую возможность заглянуть внутрь морской рептилии, жившей около 245 миллионов лет назад.

В образце сохранилась значительная часть пищеварительной системы, что делает его самым древним из известных окаменелостей рептилий с практически неповрежденным пищеварительным трактом.

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