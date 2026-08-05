Россия обнаружила слабое место Украины и не колеблется им воспользоваться, – Sky News

Сейчас Россия может поразить любую цель в Украине, какую захочет.

Россия пользуется "окном возможностей", когда Украина полностью исчерпала запасы противобаллистических ракет-перехватчиков. Сейчас Путин может уничтожить любую цель, которую сочтёт нужной. Такое мнение в комментарии Sky News высказал британский военный аналитик Майкл Кларк.

Он отметил, что в последние недели россияне особенно остервенело наносят удары по Киеву баллистическими ракетами, которые украинцы просто технически не могут перехватить. Кларк приводит пример последней такой атаки, когда Силы обороны сбили 90% российских беспилотников и ни одной баллистической ракеты. То есть все баллистические ракеты попали туда, куда их запустили россияне, подчеркивает эксперт.

"Эти атаки, без сомнения, будут продолжаться, пока россияне могут их продолжать, потому что россияне знают то же самое, что Зеленский четко объяснил нам всем – что Украине остро не хватает боеприпасов, способных сбивать баллистические ракеты", – подчеркнул Кларк.

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Эксперт добавил, что россияне применяют не только имеющиеся у них баллистические ракеты, но и баллистические ракеты KN-23 из Северной Кореи.

"Путин знает, что у него есть окно возможностей, когда баллистические ракеты поразят более или менее всё, на что они направлены, и украинцы мало что могут с этим поделать. Он стремится устроить Украине поистине ужасную зиму, а Зеленский говорит остальным из нас: вы собираетесь стоять в стороне и позволять этому происходить? В следующем году дела для Украины могут пойти лучше, но в этом году, этой зимой, у них настоящая проблема, и Путин это знает", – отметил аналитик.

Дефицит зенитных ракет в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что поставки противоракетных ракет для Украины в 2026 году сократились втрое по сравнению с 2025-м. Он призвал партнеров принять политические решения для возобновления производства и его локализации в Украине.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о поставке сотен дополнительных ракет для системы Patriot, объяснив это их дефицитом в США и необходимостью защиты собственных баз. Кроме того, Вашингтон до сих пор колеблется относительно передачи Украине технологий для производства этих боеприпасов, хотя ранее Трамп обещал рассмотреть такую возможность.

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