В Подмосковье вспыхнул главный научный центр 'Роскосмоса'

Разработки этого института активно используются при создании баллистических ракет, навигационных систем, спутниковой разведки и других технологий.

В Московской области на территории главного научного центра "Роскосмоса" вспыхнул пожар. Об этом пишут росСМИ.

Как пишет Telegram-канал Exilenova+, пожар произошел, предварительно, в корпусе № 22 Центрального НИИ машиностроения в Королеве. Объект является ключевым научно-исследовательским институтом российской космической отрасли и выступает главным научным центром "Роскосмоса".

Разработки этого института активно используются при создании баллистических ракет, навигационных систем, спутниковой разведки и других технологий.

Видео дня

В России взорвали автомобиль с разработчиком ударных дронов "Упырь"

Напомним, что ранее в России произошел взрыв автомобиля, в результате которого, по сообщениям росСМИ, пострадал директор предприятия по производству дронов "Упырь" Владимир Ткачук.

РосСМИ писали, что инцидент произошел в поселке Великий Виток Свердловской области. По предварительной информации, взорвался автомобиль Mercedes.

В результате взрыва тяжелые ранения получил именно Ткачук. По данным росСМИ, мужчину госпитализировали в реанимацию, где он находится в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: