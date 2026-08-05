Острочка для студентов в Украине предоставляется только при нескольких условиях.

В августе 2026 года продолжится мобилизация в Украине, которой подлежат мужчины 25-59 лет. Отдельные категории граждан могут оформить отсрочку от призыва. В их число входят учащиеся вузов и техникумов, но лишь при определенных условиях. В некоторых случаях мобилизация студентов в Украине может проводиться и считается законной.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Правила, по которым проводится мобилизация студентов, изложены в Законе Украины №3543. Согласно 23 статье, отсрочка выдается учащимся заведений профессионального, предвысшего и высшего образования. Докторанты и аспиранты тоже освобождены от призыва. Важно, чтобы форма обучения была дневной либо дуальной, а само образование было у человека первым.

Помните, что отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Её нужно оформить самостоятельно, подав заявление в "Резерв+" или в ближайшем ЦНАПе. Для этого нужно взять справку из деканата. Отсрочка обычно предоставляется на 6 или 12 месяцев, после чего требует продления. В большинстве случаев это происходит автоматически, но возможны технические сбои, поэтому мужчине нужно проверять свой "Резерв+".

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Также стоит подчеркнуть, что призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Мужчин младше него не могут призвать, если только они не проходили службу или военную кафедру. Поэтому правом на отсрочку нередко пользуются граждане старше этого возраста.

В Украине было несколько попыток отменить право на отсрочку для соискателей призывного возраста. Однако ни один такой законопроект так и не был принят правительством. Поэтому на данный момент мобилизация студентов 25+ не проводится, если они законно оформили отсрочку. Вероятно, в течение августа изменений в правилах ждать не стоит.

Какие студенты не подлежат мобилизации в Украине

Отсрочка предоставляется не всем учащимся вузов. Если вам интересно, можно ли мобилизовать студентов, то закон разрешает призывать на службу получателей второго и более высшего образования, а также учащихся на заочной форме. На них не распространяется действие 23 статьи Закона "О мобилизации".

Мобилизация студентов вузов также возможна в промежуточный период между окончанием одного уровня образования и зачислением на второй, например, между бакалавриатом и магистратурой. В это время мужчина уже не считается учащимся вуза, а значит теряет отсрочку. После поступления на магистратуру её надо оформить заново.

Также мобилизация студентов при военном положении возможна во время академического отпуска. Отсрочка предоставляется только мужчинам, которые учатся в вузе, а академотпуск - это перерыв в учебе.

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