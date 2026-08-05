'Удар по сердцу всей сети': РФ нанесла удар по логистическому центру Novus и складам 'Сильпо'

В результате удара погибли шесть сотрудников "Сильпо".

Логистический центр сети супермаркетов Novus подвергся нескольким прямым ракетным ударам в результате атаки Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба компании, несмотря на масштабные разрушения и полную остановку работы объекта, среди сотрудников компании и партнеров погибших нет.

"Это уже второй удар по нашему логистическому центру – сердцу всей сети, откуда ежедневно начинается путь продуктов в магазины Novus. В настоящее время масштаб разрушений еще оценивается. На месте до сих пор продолжается ликвидация последствий атаки и пожара", – говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что главной задачей сегодня является обеспечение непрерывности работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не ощутили последствий этой атаки", – добавили в компании.

В свою очередь пресс-служба сети супермаркетов "Сильпо" в Facebook сообщила трагические новости.

"В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары на двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших еще уточняется", – говорится в сообщении.

Российские атаки на украинский бизнес – последние новости

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

В прошлом месяце масштабных потерь от ударов российских оккупантов понесли всеукраинская сеть АЗК, крупный логистический комплекс и склад с сотнями тысяч книг. Все эти предприятия были поражены в течение одних выходных.

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