Конец лета - не повод заканчивать посевной сезон.

В последний месяц лета хлопоты на огороде вовсе не заканчиваются. Если ещё не успели ничего посеять или хотите собрать второй урожай за год, можете посадить быстрорастущие культуры. Августовские посевы имеют несколько преимуществ. Во-первых, почва хорошо прогрета, поэтому саженцы всходят очень быстро. Во-вторых, у вас будет свежий урожай осенью, когда все ранние плоды уже съели.

Поэтому если вы сомневались, можно ли сажать растения в августе, то на самом деле сейчас отличное время. Чтобы грядки не простаивали зря, засейте их культурами с коротким вегетационным периодом.

Что можно посадить в августе-сентябре

С приближением морозов на огороде сеют растения, которые быстро созревают и не боятся морозов. Самый простой вариант, что посадить в открытый грунт в августе, это зелень. Шпинат, петрушка, укроп, салаты, кинза, руккола, зеленый лук относятся к тем культурам, которые выращивают практически круглый год. Уже примерно через 20 дней сможете сорвать первые листочки.

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Редиска также отлично переносит посаду в августе. Многие фермеры намеренно сеют её под конец лета. Так можно собрать свежий урожай в конце сентября, когда свежий редис уже нигде не купишь. Овощ не боится холодных ночей и не уходит в стрелку благодаря короткому световому дню.

Ещё три идеальных корнеплода для посадки в этом месяце - репа, редька и дайкон. Под воздействием первых осенних заморозков плоды получаются особенно плотными и острыми - идеально для домашнего хрена. Также такие овощи хранятся дольше весенних.

Пекинская капуста любит прохладу и короткий световой день. Август отлично подходит для её посева. Первые кочаны созреют примерно через 40 дней. Вы сможете насладиться молодой зеленью среди осени. К тому же в этот период на капустных грядках остается меньше вредителей.

Многие фермеры не подозревают, что можно посадить в августе в открытый грунт горох ультраранних сортов, но нужно сделать это в первой половине месяца. Тогда вы сможете собрать первые стручки к концу сентября. Во влажную погоду овощ наливается соком и становится ещё вкуснее.

Не зависимо от выбранных культур помните, что летом земля быстро высыхает, поэтому количество поливов придется увеличить. А с приближением осени грядки рекомендуется покрыть мульчей для защиты от первых заморозков. При соблюдении этих правил вы сможете без труда вырастить второй урожай за год.

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