Подобрав удачный рецепт, можно по-новому открыть для себя знакомые блюда.

С овощным рагу знакомы абсолютно все - это базовое и стандартное блюдо для любого украинца, а наши хозяйки отлично знают, как его готовить. Однако если подойти к процессу немного иначе, можно в сто раз улучшить вкус. Рассказываем, как сделать рагу с мясом и картошкой, чтобы близкие ахнули от восторга.

Рецепт рагу с мясом, кабачками и картошкой

Такое овощное рагу с мясом получается очень вкусным за счет густого кисло-сладкого соуса и кусочков свинины, обжаренных до золотистой корочки. Единожды попробовав его, вы больше не захотите готовить по-другому.

Ингредиенты:

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500 гр свинины;

1 кг картофеля;

1 кабачок;

3 болгарских перца;

4 помидора;

2 моркови;

3 репчатых лука;

5 зубчиков чеснока;

укроп, петрушка;

5 ст.л томатной пасты;

кориандр, молотый черный перец, соль, лавровый лист;

растительное масло.

Для того, чтобы рагу с кабачками и картошкой получилось действительно изумительным, нужно строго придерживаться технологии приготовления. Сначала разогрейте сковороду, смазав ее растительным маслом. Выложите свинину, нарезанную мелким кубиком, обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Лук и морковь почистите, морковь натрите, лук нашинкуйте. Добавьте к свинине и жарьте две минуты до мягкости овощей.

С кабачка снимите кожуру, если он не молодой, в противном случае этого можно не делать. Нарежьте овощ кубиками по 2 см, переложите в кастрюлю, в которой будете тушить рагу. Туда же добавьте картофель, нарезанный таким же кубиком, и помидор, предварительно очищенный от кожуры. Все ингредиенты перемешайте.

Перец нарежьте небольшими пластинами, как и чеснок, отправьте оба овоща в сковороду к мясу, луку и моркови. Обжарьте овощи минуту, затем добавьте томатную пасту, накройте сковороду крышкой и снова готовьте минуту.

Переложите содержимое сковороды в емкость к картофелю, кабачку и помидорами, перемешайте. Добавьте перец, лавровый лист, соль и 2 стакана воды. Поставьте кастрюлю на плиту, включите сильный огонь и доведите рагу до закипания под крышкой. Затем убавьте огонь до среднего и тушите блюдо 30-40 минут. В конце приправьте кориандром, укропом и петрушкой. Овощное рагу с картофелем почти готово - протушите его еще около минуты, а затем подайте к столу.

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