Жених Никитюк посадил за руль их годовалого сына и показал фото

Ведущая тем временем отдыхает с мамой.

Жених популярной украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук впервые за долгое время поделился совместным фото с их годовалым сыном Оскаром.

На опубликованном новом снимке Бабчук показал, как "посадил" малыша за руль.

"Везет батю на рекон", - коротко подписал снимок боец, не вдаваясь в подробности.

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Тем временем звездная мама Леся Никитюк опубликовала фото с не менее близким человеком. Ведущая показала, как отдыхает со своей мамой в Карпатах.

Напомним, на днях Леся Никитюк сделала эмоциональное заявление о войне в Украине:

"Казалось бы, абсолютный сюр - война, ракеты, жизнь лучшего друга застыла где-то между небом и землей, смерти невинных людей… Но есть основные рычаги, которые держат меня на плаву и не дают мне сломаться. Это моя семья, наш сын и любимая работа. Потому что когда я выхожу на площадку, я работаю, и моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляются".

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