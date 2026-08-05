В конце августа украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление - частичное лунное затмение.
В этот день Луна частично погрузится в тень Земли, а астрологи считают этот период временем важных перемен и завершения старых жизненных этапов.
Что такое лунное затмение, когда его можно будет увидеть в Украине и что оно, по прогнозу астролога, принесет каждому знаку Зодиака - читайте в материале УНИАН.
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- Что такое лунное затмение
- Когда будет лунное затмение в августе 2026 года
- Лунное затмение в августе 2026 года - что оно принесет знакам Зодиака
Что такое лунное затмение
Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, а ее тень падает на поверхность спутника. В этот момент Луна полностью или частично погружается в земную тень и визуально становится темнее.
Такое явление возможно только во время полнолуния, однако происходит не каждый месяц. Дело в том, что орбита Луны немного наклонена относительно орбиты Земли, поэтому чаще всего он проходит выше или ниже земной тени.
Лунные затмения бывают трех видов:
- полное - Луна полностью погружается в тень Земли и нередко приобретает красноватый оттенок. Из-за этого его называют "Кровавой Луной";
- частичное - тень Земли закрывает лишь часть лунного диска;
- полутеневое - Луна проходит через полутень Земли и лишь немного тускнеет.
В отличие от солнечного, лунное затмение безопасно наблюдать невооруженным глазом - специальные очки или фильтры для этого не нужны.
Когда будет лунное затмение в августе 2026 года
Второе лунное затмение в 2026 году состоится 28 августа. Это будет частичное лунное затмение, которое смогут увидеть жители многих стран мира. Из-за разницы во времени в отдельных регионах оно придется на ночь с 27 на 28 августа.
В Украине это явление также можно будет наблюдать, однако Луна в это время будет находиться очень низко над горизонтом, поэтому многое будет зависеть от погоды и места наблюдения.
Максимальная фаза затмения наступит 28 августа в 04:12 по UTC, или в 07:12 по киевскому времени.
Таким образом, август 2026 года станет месяцем сразу двух затмений. Сначала, 12 августа, произойдет солнечное затмение (в Украине будет видна только его частичная фаза), а затем, 28 августа, жители страны смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Лунное затмение в августе 2026 года - что оно принесет знакам Зодиака
В астрологии лунные затмения считаются периодом завершения важных жизненных этапов, переосмысления и внутренних перемен. Считается, что именно в это время многие люди решаются поставить точку в том, что давно утратило смысл, и сделать шаг навстречу новому.
Специально для УНИАН астролог Ирина Нижник рассказала, какие знаки Зодиака сильнее всего почувствуют влияние затмения, кому оно может принести изменения в личной жизни или работе, а для кого этот период станет самым сложным.
- Овен
На поверхность могут всплыть старые страхи, обиды или ситуации, которые вы долго пытались не замечать. Вам захочется уединения и отдыха. Не стоит бояться временного замедления - оно поможет найти ответы на важные вопросы. Завершайте всё, что отнимает силы, и не берёте на себя ответственность за других.
- Телец
Для Тельцов затмение станет проверкой круга общения. Вы чётко увидите, кто искренне поддерживает вас, а кто лишь пользуется вашей добротой. Могут завершиться отдельные дружеские или рабочие союзы, зато рядом останутся люди, которые разделяют ваши ценности. Не бойтесь менять окружение - иногда именно благодаря этому открываются новые возможности.
- Близнецы
В центре внимания окажутся карьера и профессиональная реализация. Затмение может поставить точку в работе, которая давно не приносит удовольствия, или, наоборот, принести заслуженное признание. Не цепляйтесь за статус, если он больше не делает вас счастливыми.
- Рак
Возможны завершение обучения, решение о путешествии или переезде. То, что ещё год назад казалось правильным, может потерять смысл. Позвольте себе пересмотреть собственные убеждения. Не бойтесь признавать, что вы изменились.
- Лев
Затмение заставит пересмотреть вопросы доверия и финансов. Могут разрешиться проблемы, связанные с долгами и кредитами. Также это время глубокой психологической трансформации. Не бойтесь отпускать то, что давно истощает вас эмоционально. После этого затмения вы станете значительно сильнее.
- Дева
Для Дев это будет одно из самых важных затмений года. Оно поставит окончательную точку в историях партнерства. Кто-то укрепит союз, а кто-то поймёт, что пришло время идти разными путями. Будьте честны с собой и с партнером. Не соглашайтесь на компромиссы, которые заставляют вас терять себя.
- Весы
Наступает завершение большого цикла, связанного со здоровьем и работой. Вы можете окончательно отказаться от изнурительного графика, вредных привычек или работы, которая больше не приносит радости. Не игнорируйте сигналы собственного организма.
- Скорпион
Для Скорпионов затмение станет эмоциональной кульминацией в сфере любви, творчества и детей. Завершится история, которая долго занимала ваше сердце. Кто-то станет родителями, кто-то поставит точку в романе, а кто-то наконец поверит в собственный талант. Не сдерживайте свои чувства, но и не принимайте решений только под влиянием эмоций.
- Стрелец
Ваши главные перемены коснутся дома и семьи. Возможен переезд, завершение ремонта, урегулирование семейных конфликтов или смена места жительства. Затмение покажет, где находится ваш настоящий дом – не только физически, но и эмоционально. Не откладывайте важные разговоры с близкими.
- Козерог
Для Козерогов завершается важный цикл обучения, коммуникаций и документов. Вы можете окончательно определиться со своим направлением развития или завершить проект, который требовал много интеллектуальных усилий. Ваши слова сейчас будут иметь особый вес. Будьте внимательны к тому, что говорите и обещаете.
- Водолей
Главной темой затмения станут деньги и самооценка. Вы чётко поймёте, что больше не готовы работать за меньшее вознаграждение или соглашаться на условия, которые вас не устраивают.
- Рыбы
Именно вы станете главными героями этого затмения. Оно открывает совершенно новый этап жизни. Возможны кардинальные изменения во внешности, профессии, отношениях или образе жизни. Главное – не цепляться за старую версию себя - позвольте родиться новой личности.