Астролог рассказала, для каких знаков Зодиака затмение станет началом нового этапа, а кому придётся поставить точку в прошлом.

В конце августа украинцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление - частичное лунное затмение.

В этот день Луна частично погрузится в тень Земли, а астрологи считают этот период временем важных перемен и завершения старых жизненных этапов.

Что такое лунное затмение, когда его можно будет увидеть в Украине и что оно, по прогнозу астролога, принесет каждому знаку Зодиака - читайте в материале УНИАН.

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Что такое лунное затмение

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, а ее тень падает на поверхность спутника. В этот момент Луна полностью или частично погружается в земную тень и визуально становится темнее.

Такое явление возможно только во время полнолуния, однако происходит не каждый месяц. Дело в том, что орбита Луны немного наклонена относительно орбиты Земли, поэтому чаще всего он проходит выше или ниже земной тени.

Лунные затмения бывают трех видов:

полное - Луна полностью погружается в тень Земли и нередко приобретает красноватый оттенок. Из-за этого его называют "Кровавой Луной";

частичное - тень Земли закрывает лишь часть лунного диска;

полутеневое - Луна проходит через полутень Земли и лишь немного тускнеет.

В отличие от солнечного, лунное затмение безопасно наблюдать невооруженным глазом - специальные очки или фильтры для этого не нужны.

Когда будет лунное затмение в августе 2026 года

Второе лунное затмение в 2026 году состоится 28 августа. Это будет частичное лунное затмение, которое смогут увидеть жители многих стран мира. Из-за разницы во времени в отдельных регионах оно придется на ночь с 27 на 28 августа.

В Украине это явление также можно будет наблюдать, однако Луна в это время будет находиться очень низко над горизонтом, поэтому многое будет зависеть от погоды и места наблюдения.

Максимальная фаза затмения наступит 28 августа в 04:12 по UTC, или в 07:12 по киевскому времени.

Таким образом, август 2026 года станет месяцем сразу двух затмений. Сначала, 12 августа, произойдет солнечное затмение (в Украине будет видна только его частичная фаза), а затем, 28 августа, жители страны смогут наблюдать частичное лунное затмение.

Лунное затмение в августе 2026 года - что оно принесет знакам Зодиака

В астрологии лунные затмения считаются периодом завершения важных жизненных этапов, переосмысления и внутренних перемен. Считается, что именно в это время многие люди решаются поставить точку в том, что давно утратило смысл, и сделать шаг навстречу новому.

Специально для УНИАН астролог Ирина Нижник рассказала, какие знаки Зодиака сильнее всего почувствуют влияние затмения, кому оно может принести изменения в личной жизни или работе, а для кого этот период станет самым сложным.

Овен

На поверхность могут всплыть старые страхи, обиды или ситуации, которые вы долго пытались не замечать. Вам захочется уединения и отдыха. Не стоит бояться временного замедления - оно поможет найти ответы на важные вопросы. Завершайте всё, что отнимает силы, и не берёте на себя ответственность за других.

Телец

Для Тельцов затмение станет проверкой круга общения. Вы чётко увидите, кто искренне поддерживает вас, а кто лишь пользуется вашей добротой. Могут завершиться отдельные дружеские или рабочие союзы, зато рядом останутся люди, которые разделяют ваши ценности. Не бойтесь менять окружение - иногда именно благодаря этому открываются новые возможности.

Близнецы

В центре внимания окажутся карьера и профессиональная реализация. Затмение может поставить точку в работе, которая давно не приносит удовольствия, или, наоборот, принести заслуженное признание. Не цепляйтесь за статус, если он больше не делает вас счастливыми.

Рак

Возможны завершение обучения, решение о путешествии или переезде. То, что ещё год назад казалось правильным, может потерять смысл. Позвольте себе пересмотреть собственные убеждения. Не бойтесь признавать, что вы изменились.

Лев

Затмение заставит пересмотреть вопросы доверия и финансов. Могут разрешиться проблемы, связанные с долгами и кредитами. Также это время глубокой психологической трансформации. Не бойтесь отпускать то, что давно истощает вас эмоционально. После этого затмения вы станете значительно сильнее.

Дева

Для Дев это будет одно из самых важных затмений года. Оно поставит окончательную точку в историях партнерства. Кто-то укрепит союз, а кто-то поймёт, что пришло время идти разными путями. Будьте честны с собой и с партнером. Не соглашайтесь на компромиссы, которые заставляют вас терять себя.

Весы

Наступает завершение большого цикла, связанного со здоровьем и работой. Вы можете окончательно отказаться от изнурительного графика, вредных привычек или работы, которая больше не приносит радости. Не игнорируйте сигналы собственного организма.

Скорпион

Для Скорпионов затмение станет эмоциональной кульминацией в сфере любви, творчества и детей. Завершится история, которая долго занимала ваше сердце. Кто-то станет родителями, кто-то поставит точку в романе, а кто-то наконец поверит в собственный талант. Не сдерживайте свои чувства, но и не принимайте решений только под влиянием эмоций.

Стрелец

Ваши главные перемены коснутся дома и семьи. Возможен переезд, завершение ремонта, урегулирование семейных конфликтов или смена места жительства. Затмение покажет, где находится ваш настоящий дом – не только физически, но и эмоционально. Не откладывайте важные разговоры с близкими.

Козерог

Для Козерогов завершается важный цикл обучения, коммуникаций и документов. Вы можете окончательно определиться со своим направлением развития или завершить проект, который требовал много интеллектуальных усилий. Ваши слова сейчас будут иметь особый вес. Будьте внимательны к тому, что говорите и обещаете.

Водолей

Главной темой затмения станут деньги и самооценка. Вы чётко поймёте, что больше не готовы работать за меньшее вознаграждение или соглашаться на условия, которые вас не устраивают.

Рыбы

Именно вы станете главными героями этого затмения. Оно открывает совершенно новый этап жизни. Возможны кардинальные изменения во внешности, профессии, отношениях или образе жизни. Главное – не цепляться за старую версию себя - позвольте родиться новой личности.

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