Всего 7 действий в августе - и георгины будут усыпаны цветами до первых морозов

Август - решающий месяц для георгинов.

Август считается пиком цветения георгинов. В это время кусты покрываются десятками ярких бутонов, однако жара, засуха, сильные ливни и высокая влажность могут сократить период цветения. Чтобы растения продолжали радовать цветами до первых заморозков, опытные садоводы рекомендуют выполнять несколько простых процедур. Об этом пишет Homes and Gardens.

Регулярно удаляйте увядшие цветы. После увядания растение начинает тратить силы на образование семян. Если вовремя срезать отцветшие бутоны, георгин будет формировать новые цветы. Осматривайте кусты каждые несколько дней и удаляйте увядшие соцветия острым секатором.

Поливайте редко, но обильно. В жаркую погоду поверхностный ежедневный полив малоэффективен. Лучше один-два раза в неделю хорошо промачивать почву, чтобы вода достигала корней. Поливать рекомендуется утром и только под корень, чтобы снизить риск грибковых заболеваний. Георгины в контейнерах в сильную жару могут нуждаться в ежедневном поливе.

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Подкармливайте растения. К августу запас питательных веществ в почве значительно уменьшается. Чтобы поддержать цветение, раз в одну-две недели используйте удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия и небольшим количеством азота. Избыток азота приведет к активному росту листьев, но цветов станет меньше.

Подвязывайте высокие кусты. Крупные сорта под тяжестью многочисленных цветков могут ломаться, особенно после сильного ветра или дождя. Регулярно проверяйте опоры и при необходимости закрепляйте стебли мягкими подвязками.

Следите за вредителями и болезнями. В августе георгины могут поражаться тлей, слизнями, улитками и уховертками. Также при высокой влажности нередко появляется мучнистая роса. Регулярный осмотр растений, хорошая циркуляция воздуха и правильный полив помогают избежать большинства проблем.

Чаще срезайте цветы для букетов. Как ни удивительно, регулярная срезка стимулирует образование новых бутонов. Срезать цветы лучше утром, когда стебли максимально насыщены влагой.

Подготовьтесь к зиме. Уже в августе стоит отметить сорта, чтобы позже не перепутать клубни. В регионах с холодными зимами после первых заморозков клубни обычно выкапывают и хранят в сухом прохладном месте. Там, где почва не промерзает, их можно оставить в земле, укрыв толстым слоем мульчи.

Можно ли сажать георгины в августе?

В большинстве регионов делать это уже поздно – растения не успеют полноценно зацвести до холодов. Исключение составляют районы с очень теплым климатом, где можно высаживать уже подросшие экземпляры в контейнерах.

Главный секрет пышного цветения георгинов – регулярный уход. Своевременная обрезка увядших цветов, глубокий полив, правильные подкормки и защита от вредителей помогут сохранить декоративность растений вплоть до первых осенних заморозков.

Напомним, ранее УНИАН назвал цветы, которые не боятся холода.

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