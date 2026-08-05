Сколько иностранцев воюют за Украину: Решетилова дала ответ

Она утверждает, что эти бойцы представляют как минимум 72 страны мира.

Около 16 тысяч иностранных добровольцев в настоящее время воюют за Украину в составе Сил обороны. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

Она утверждает, что эти бойцы представляют как минимум 72 страны мира, а почти 40% из них - граждане стран Латинской Америки.

По её словам, с момента начала работы Офиса военного омбудсмена 27 января в ведомство поступило более 300 жалоб от иностранных военнослужащих, членов их семей и уполномоченных лиц.

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"Специальная рабочая группа Офиса анализирует проблемы иностранцев на всех этапах службы и реагирует на нарушения в сферах финансового и материального обеспечения, медицинской помощи и предоставления статуса участника боевых действий", - сказала она.

Решетилова утверждает, что Украина последовательно развивает государственный механизм защиты прав иностранцев, служащих в нашей армии.

"Важной составляющей этой работы является поддержка и готовность дипломатических учреждений Украины участвовать в решении вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов иностранных добровольцев", - добавила военный омбудсмен.

Иностранные добровольцы в ВСУ

Ранее сообщалось, что Украина может потерять часть потенциальных иностранных добровольцев из-за того, что правительство Колумбии повысило зарплаты военным. Тогда президент страны Густаво Петро анонсировал повышение зарплат для всех военных должностей.

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