ИИ, спутники и баллистика: NYT о силе и слабости Украины в войне за небо

Война за небо идет на всех высотах: от нескольких метров над уровнем земли до орбиты.

Поскольку наземные боевые действия в значительной степени заморожены, война в Украине все больше превращается в борьбу за небо. Об этом идет речь в статье The New York Times.

Авторы отметили, что воздушная война идет на всех высотах – от нескольких метров над землей до околоземной орбиты, на которой располагаются спутники. Также продолжается гонка за применение ИИ и контроль над спектром радиоволн.

Одной из фаз этой войны являются дальнобойные удары Украины по целям в глубине РФ и оккупированном Крыму. А Россия использует ослабление украинского ПВО для рекордных ракетных атак. По подсчетам журналистов, в июле Россия ударила по Украине 126 ракетами – и это самый высокий показатель за все время войны. В ракетных и дроновых атаках погибло около 400 мирных жителей Украины, что также стало самым высоким показателем с апреля 2022 года.

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"Воздушная война разворачивается волнами в небе. Она направлена на отдаленные города и военные объекты в обеих странах, часто в кромешной темноте, и становится все более смертоносной как для украинцев, так и для россиян", - говорится в статье.

Целями такой войны авторы назвали: попытки вызвать экономические трудности в РФ с украинской стороны и продолжение усилий России ослабить Украину, сделав города непригодными для жизни.

Ее интенсивность растет, поскольку обе стороны производят все более инновационное вооружение. В частности, РФ начала запускать реактивные "Шахеды" и КАБы, выстраивает спутниковую группировку и разрабатывает дешевые крылатые ракеты. Украина же совершенствует арсенал БПЛА, оснащая их передовыми системами навигации и связи, а также испытывает баллистические ракеты.

"Обе страны используют новые методы противодействия электронным помехам и применяют автономные системы, которые наводят оружие на цели без вмешательства человека", - добавили авторы.

Слабым местом Украины остается система ПВО против российской баллистики. В первую очередь из-за острой нехватки ракет для комплексов Patriot. А для России становится все тяжелее защищать обширные территории от дальних ударов:

"Адаптируя программное обеспечение, технику и тактику, Киев создал бреши в некогда самой мощной в мире системе противовоздушной обороны".

Отмечается, что хотя Россия все еще обладает надежной противовоздушной обороной, давление уже разрушило этот щит, разделив его на изолированные зоны. Украина использует это, чтобы наносить удары как вглубь России, так и ближе к линии фронта, чтобы подорвать российскую логистику. При этом, по данным журналистов, украинские пилоты могут отклоняться от первоначальной цели, если "видят возможность нанести удар по приоритетной цели, такой как российский радар или пусковая установка".

При этом сильной стороной российском системы называют масштаб промышленного производства, который позволяет выпускать тысячи дронов и сотни ракет в месяц. Кроме того, арсенал начал пополняться ракетами из Северной Кореи.

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Напомним, что о том, как повлияет на исход войны битва за небо, говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в этой фазе войны играет роль не размер страны, а то, "кто окажется умнее". Он отметил конкурентоспособность Украины в этой битве.

Аналитики отмечают, что этот этап характеризуется технологиями, инновациями и стремительным развитием. При это Украина уже создала собственную военно-промышленную базу и стала мировым лидером в сфере беспилотных систем.

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