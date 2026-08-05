В Германии дрон со взрывчаткой атаковал украинский самолет, - BILD

Диверсия не удалась только по причине технической неисправности детонатора.

В аэропорту немецкого города Лейпциг рядом с украинским самолётом был обнаружен дрон, оснащённый взрывчаткой. Об этом сообщает BILD.

По данным издания, минувшей ночью незадолго до полуночи в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолётом "Антонов" нашли упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. Внутри пакета также находился детонатор. По данным специалистов, взрыва не произошло только из-за неисправности детонатора.

"Органы безопасности относятся к этому происшествию очень и очень серьёзно. Беспилотник и пакет со взрывчаткой исследуют на наличие возможных следов злоумышленников. Из источников в силовых структурах Саксонии BILD стало известно, что в расследовании также хотят принять участие следователи НАТО", - сообщает издание.

Видео дня

По информации BILD, дрон упал в той части аэропорта, где находились четыре украинских самолёта. Отмечается, что аэропорт Лейпцига является важным транспортным узлом для воздушных грузоперевозок, ориентированных на Украину.

Российские диверсии в Европе

Как писал УНИАН, согласно докладу польской Службы внутренней безопасности, Россия переходит от использования одноразовых агентов к созданию профессиональных диверсионных сетей в Европе, привлекая организованную преступность.

Москва делает ставку на бывших военных, полицейских и наемников, в том числе из "Группы Вагнера", а также проводит специальные тренировки для агентов. Долгосрочная цель РФ состоит в дестабилизации евроатлантических структур, изоляции отдельных стран и подрыве их безопасности. При этом часть операций осуществляется в сотрудничестве с беларускими и китайскими спецслужбами.

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