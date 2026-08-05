Эта ароматная пряность на вашей кухне способна 'прокачать' мозг и спасти от стресса

Согласно результатам исследований, карнозовая кислота, содержащаяся в приправе, способствовала улучшению памяти.

Розмарин – специя, которую обычно добавляют в мясо или картофель, – может оказывать гораздо более широкое воздействие, чем просто улучшение вкуса блюд, сообщает Click со ссылкой на ряд научных исследований последних лет, в которых изучалось влияние растения на память, концентрацию и общее состояние нервной системы.

Розмарин содержит антиоксиданты и соединения с противовоспалительными свойствами, которые помогают организму противостоять окислительному стрессу. Кроме того, это растение известно своими антибактериальными и нейропротекторными свойствами – считается, что оно поддерживает здоровье нервной системы.

Главный "секрет" аромата розмарина – цинеол. Именно это вещество, по данным исследований, влияет на процессы запоминания и концентрации благодаря воздействию на ацетилхолин – нейромедиатор, отвечающий за когнитивные функции.

Видео дня

Специалисты отмечают, что один из самых эффективных способов "использовать" розмарин – это ароматерапия с эфирным маслом растения. При вдыхании летучие вещества быстро попадают в дыхательные пути и могут воздействовать на нервную систему.

Еще в 2009 году ученые провели исследование с участием людей с диагнозом деменция. Месяц сеансов ароматерапии был связан с улучшением когнитивных функций участников. Исследователи также отметили: карнозиновая кислота, содержащаяся в розмарине, способствовала стимуляции памяти. Эта же кислота известна своими антиоксидантными свойствами – она помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые наносят вред клеткам организма.

На этом польза растения не заканчивается. Японское исследование 2020 года показало, что прием экстракта розмарина в течение четырёх недель был связан с более высоким уровнем ментальной энергии, более качественным сном и улучшением когнитивных функций.

В том же году другое исследование – на этот раз на лабораторных животных – показало, что растение может оказывать и антидепрессивное действие, влияя на уровень дофамина, отвечающего за регулирование настроения.

Учёные также изучали влияние пищевых добавок на основе розмарина. В исследовании 2018 года, участниками которого стали студенты, после месяца приёма добавок люди отмечали улучшение концентрации и памяти.

Советы врачей

Ранее диетологи рассказали, какой напиток лучше всего пить после ужина людям с повышенным артериальным давлением. По их словам, оптимальным вариантом является несладкий чай из гибискуса – он не содержит кофеина и богат растительными полифенолами, в частности флавоноидами, которые способствуют расширению сосудов и улучшению кровотока. Специалисты отмечали, что регулярное употребление такого чая – примерно три чашки в день – в течение шести недель может снижать систолическое давление.

Вас также могут заинтересовать новости: