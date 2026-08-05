Эксперт предупредила о новом скачке цен на популярную в Украине крупу

Она отметила, что производство гречихи в Украине не столь масштабно, как в случае с другими зерновыми культурами.

В Украине гречка подорожала на 70,8% по сравнению с ценой в начале 2026 года. В июле крупа несколько подешевела, однако это скорее временное снижение, которое не означает формирования долгосрочной тенденции. Об этом рассказала доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина в эфире 24 Канала.

По её словам, по итогам июля цены на гречку снизились на 3,3% - до 76,67 гривны за килограмм.

"Ожидать дальнейшего удешевления не стоит, поскольку даже несмотря на сезонное увеличение предложения рынок продолжает испытывать влияние высоких затрат на производство и ограниченного предложения украинского сырья. В то же время потребительский спрос остается стабильным", - отметила эксперт.

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По мнению Черемисиной, это незначительное подешевение гречихи в июле, скорее всего, носит временный характер.

Она отметила, что производство гречки в Украине не столь масштабно, как у других круп, поэтому сегмент чувствителен к урожайности, запасам и экономической ситуации на рынке.

"На формирование розничных цен всё большее влияние оказывают затраты на переработку, энергоносители, логистику и оплату труда", - пояснила учёная.

Какой будет цена на гречку в августе

По оценке Черемисиной, в августе подорожают большинство видов круп, однако наибольший рост, вероятно, продемонстрирует гречка.

Она прогнозирует, что цена на эту крупу может вырасти на 3-5% и достичь 80-83 гривен за килограмм. Стоимость других видов круп для потребителей будет меняться более умеренными темпами в соответствии с сезонной рыночной динамикой.

Цены на продукты в Украине

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе в основном снижались. Так, помидоры подешевели с 60-75 до 45-65 грн/кг, а огурцы - с 18-45 до 15-30 грн/кг.

Сладкий перец за неделю подешевел сразу на 15 гривен за килограмм. Сейчас он продается в диапазоне 30-85 грн/кг, тогда как ранее цена составляла 45-100 грн/кг. Почти вдвое подешевела сахарная кукуруза - с 18-24 до 10-13 грн за штуку.

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