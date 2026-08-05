Последствия уничтожения логистических центров и складов ощутят все украинцы, – эксперт

Российские захватчики усилили удары по украинским логистическим центрам и складам ритейлеров, пытаясь подорвать поставки товаров и дестабилизировать экономику. Только в ночь на 5 августа по Киеву и области враг запустил почти три десятка баллистических ракет и множество реактивных БПЛА, которые разрушили большое количество объектов логистической инфраструктуры известных сетей и брендов.

Экономист Олег Пендзин рассказал УНИАН, как эти атаки повлияют на ценники в магазинах, грозит ли Украине всплеск инфляции и дефицит базовых продуктов, а также как бизнес может адаптироваться к новым вызовам.

Как российские атаки уже влияют на украинскую экономику? Насколько сильным может быть влияние на потребительские цены?

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Это в любом случае огромные убытки для бизнеса, а бизнес в любом случае будет перекладывать эти убытки на потребителя.

Единственное, что спасает от стремительного роста цен уже сегодня, – это то, что у нас рыночная система и достаточно высокая конкуренция. То есть на рынке достаточно много конкурентных предложений, что позволяет пока держать цены на прежнем уровне.

Но я прекрасно понимаю, что рано или поздно ритейл будет компенсировать убытки от нанесенных ударов по логистике за счет повышения цен на те товары, которые мы будем покупать. И это, бесспорно, в стратегической перспективе станет дополнительным фактором роста инфляции.

Поэтому сейчас непосредственно это точно не ощущается. Но в перспективе – через полгода, через три-четыре месяца, тем более ближе к зиме, когда удары будут смещаться в сторону энергетической инфраструктуры, – все это будет соответствующим образом отражаться, в том числе, и на ценниках товаров.

Какие категории товаров могут первыми подорожать в перспективе?

Нас в первую очередь интересуют продукты питания. И когда мы с вами говорим о продуктах питания, существует очень много факторов, влияющих на их цену.

Чтобы у нас с вами не было иллюзий – наносит ли Россия удары по логистическим центрам или нет, цены на продукты питания осенью в любом случае будут расти. Потому что урожай будет дороже, потому что обработка земли подорожала, потому что зерно не вывозится через порты Черного моря и у аграриев достаточно большие финансовые убытки, которые они будут покрывать, в том числе, за наш счет.

Поэтому, когда мы с вами оцениваем все эти факторы, нужно понимать, что все это будет способствовать росту цен. Выделять сейчас ситуацию с влиянием непосредственно ударов по логистике, наверное, не стоит, потому что мы и так ожидаем ускорения инфляции в третьем-четвертом квартале.

Возможен ли в ближайшее время дефицит каких-либо товаров?

Нет, дефицита не будет вообще, потому что у нас цена напрямую зависит от наличия товара. Если возникнут какие-то проблемы с поставками, цена на этот товар моментально начнёт расти. Из-за высокой цены выделится определённая категория людей, которые будут это покупать, а остальные будут отказываться. То есть дефицита как такового не будет.

Дефицит возникает только тогда, когда у вас фиксированная цена, а имеющегося товара не хватает на всех. А когда цена растет, определенные категории потребителей автоматически отсекаются от покупки – происходит балансировка цены и, собственно, наличия товара.

Угрожают ли эти удары потерей работы для большого количества сотрудников этих складов и другой инфраструктуры?

Послушайте, "Эпицентр" не прекращает работу, "Розетка" не прекращает работу, продуктовые ритейлеры тоже не прекращают работу. Почему должна возникнуть безработица среди этих категорий граждан? Я абсолютно уверен, что людей трудоустроят и массовых увольнений однозначно не будет.

Что могут сделать компании для минимизации рисков потери своего товара? Как государство сейчас может поддержать бизнес?

Поддержка нужна, особенно аграриям: дешёвые кредиты, льготные дотации.

Что касается бизнеса – помните, был случай в начале войны, когда из-за обстрелов нефтебаз в стране возник острый дефицит нефтепродуктов? Который затем достаточно быстро был устранен благодаря децентрализации поставок нефтепродуктов и тому, что нефтепродукты были полностью вывезены с крупных нефтебаз. Таким образом было обеспечено снабжение без риска уничтожения.

Я думаю, что логистика сейчас пойдет именно по этому пути. То есть крупные логистические центры будут пытаться децентрализоваться, чтобы уменьшить ущерб от ударов противника.

справка
Олег Пендзин
Олег Пендзин
Экономический эксперт

Олег Пендзин – экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

В свое время Пендзин работал в Министерстве экономики, возглавлял Департамент развития секторов экономики. Также являлся главой департамента Федерации профсоюзов Украины.

Олег Пендзин выступает в эфирах украинских СМИ, посвященных экономической тематике, а также пишет аналитические материалы на эту тему.

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