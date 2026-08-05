Последствия уничтожения логистических центров и складов ощутят все украинцы, – эксперт

До конца года в Украине ожидается ускорение инфляции.

Российские захватчики усилили удары по украинским логистическим центрам и складам ритейлеров, пытаясь подорвать поставки товаров и дестабилизировать экономику. Только в ночь на 5 августа по Киеву и области враг запустил почти три десятка баллистических ракет и множество реактивных БПЛА, которые разрушили большое количество объектов логистической инфраструктуры известных сетей и брендов.

Экономист Олег Пендзин рассказал УНИАН, как эти атаки повлияют на ценники в магазинах, грозит ли Украине всплеск инфляции и дефицит базовых продуктов, а также как бизнес может адаптироваться к новым вызовам.

Как российские атаки уже влияют на украинскую экономику? Насколько сильным может быть влияние на потребительские цены?

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Это в любом случае огромные убытки для бизнеса, а бизнес в любом случае будет перекладывать эти убытки на потребителя.

Единственное, что спасает от стремительного роста цен уже сегодня, – это то, что у нас рыночная система и достаточно высокая конкуренция. То есть на рынке достаточно много конкурентных предложений, что позволяет пока держать цены на прежнем уровне.

Но я прекрасно понимаю, что рано или поздно ритейл будет компенсировать убытки от нанесенных ударов по логистике за счет повышения цен на те товары, которые мы будем покупать. И это, бесспорно, в стратегической перспективе станет дополнительным фактором роста инфляции.

Поэтому сейчас непосредственно это точно не ощущается. Но в перспективе – через полгода, через три-четыре месяца, тем более ближе к зиме, когда удары будут смещаться в сторону энергетической инфраструктуры, – все это будет соответствующим образом отражаться, в том числе, и на ценниках товаров.

Какие категории товаров могут первыми подорожать в перспективе?

Нас в первую очередь интересуют продукты питания. И когда мы с вами говорим о продуктах питания, существует очень много факторов, влияющих на их цену.

Чтобы у нас с вами не было иллюзий – наносит ли Россия удары по логистическим центрам или нет, цены на продукты питания осенью в любом случае будут расти. Потому что урожай будет дороже, потому что обработка земли подорожала, потому что зерно не вывозится через порты Черного моря и у аграриев достаточно большие финансовые убытки, которые они будут покрывать, в том числе, за наш счет.

Поэтому, когда мы с вами оцениваем все эти факторы, нужно понимать, что все это будет способствовать росту цен. Выделять сейчас ситуацию с влиянием непосредственно ударов по логистике, наверное, не стоит, потому что мы и так ожидаем ускорения инфляции в третьем-четвертом квартале.

Возможен ли в ближайшее время дефицит каких-либо товаров?

Нет, дефицита не будет вообще, потому что у нас цена напрямую зависит от наличия товара. Если возникнут какие-то проблемы с поставками, цена на этот товар моментально начнёт расти. Из-за высокой цены выделится определённая категория людей, которые будут это покупать, а остальные будут отказываться. То есть дефицита как такового не будет.

Дефицит возникает только тогда, когда у вас фиксированная цена, а имеющегося товара не хватает на всех. А когда цена растет, определенные категории потребителей автоматически отсекаются от покупки – происходит балансировка цены и, собственно, наличия товара.

Угрожают ли эти удары потерей работы для большого количества сотрудников этих складов и другой инфраструктуры?

Послушайте, "Эпицентр" не прекращает работу, "Розетка" не прекращает работу, продуктовые ритейлеры тоже не прекращают работу. Почему должна возникнуть безработица среди этих категорий граждан? Я абсолютно уверен, что людей трудоустроят и массовых увольнений однозначно не будет.

Что могут сделать компании для минимизации рисков потери своего товара? Как государство сейчас может поддержать бизнес?

Поддержка нужна, особенно аграриям: дешёвые кредиты, льготные дотации.

Что касается бизнеса – помните, был случай в начале войны, когда из-за обстрелов нефтебаз в стране возник острый дефицит нефтепродуктов? Который затем достаточно быстро был устранен благодаря децентрализации поставок нефтепродуктов и тому, что нефтепродукты были полностью вывезены с крупных нефтебаз. Таким образом было обеспечено снабжение без риска уничтожения.

Я думаю, что логистика сейчас пойдет именно по этому пути. То есть крупные логистические центры будут пытаться децентрализоваться, чтобы уменьшить ущерб от ударов противника.

справка Олег Пендзин Экономический эксперт Олег Пендзин – экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба. В свое время Пендзин работал в Министерстве экономики, возглавлял Департамент развития секторов экономики. Также являлся главой департамента Федерации профсоюзов Украины. Олег Пендзин выступает в эфирах украинских СМИ, посвященных экономической тематике, а также пишет аналитические материалы на эту тему.

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